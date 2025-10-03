Bruselas movilizará 1.600 millones en fondos europeos para financiar la reconstrucción por la DANA

España va a recibir 1.600 millones de euros en fondos europeos para financiar la reconstrucción por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del año pasado. La propuesta, que necesita del visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo, pasa por asignar 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) -de los que nuestro país ya recibió un anticipo de 100 millones para facilitar la primera fase de la reconstrucción-, en la que será la segunda mayor asignación desde la creación del Fondo en 2002, tras los 1.200 millones de euros concedidos a Italia por los terremotos de 2015-2016.

A esto se suman otros 645 millones de euros de los fondos para la política de cohesión de España que se reasignarán a través del fondo Restore, un mecanismo que permite a los Estados miembros afectados por catástrofes relacionadas con el clima beneficiarse de una tasa de cofinanciación del 95% para programas de reconstrucción.

