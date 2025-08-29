El PP y el campo presionan a Planas para que bloquee el recorte de la PAC en Bruselas

Durante los próximos dos años –si el Gobierno actual logra terminar la legislatura–, el ministro Luis Planas va a tener que liderar la defensa de los intereses de España en la negociación del presupuesto para la próxima Política Agraria Común (PAC), que estará vigente ... entre 2028 y 2034. Y del resultado que obtenga dependerá en buena medida el juicio que se realice en el futuro sobre su gestión al frente del Ministerio de Agricultura, pues la Comisión Europea ha dado el pistoletazo de salida a la negociación abriendo la caja de los truenos al proponer un recorte del 20% (30% si se tiene en cuenta la inflación) en los fondos para agricultura.

En el caso de España cerca de 600.000 agricultores reciben estas subvenciones y de ellas depende la supervivencia de muchas explotaciones agrícolas, así que Planas se juega mucho más de lo que se jugaron anteriores ministros. Así se lo han hecho saber tanto las organizaciones agrarias, que ya amenazan con volver a sacar los tractores a la calle, como el Partido Popular Europeo, que ha pedido al ministro que se plante y tome la iniciativa de liderar una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo.

Noticia Relacionada El nuevo contrato temporal no despega en el campo: «Al Gobierno no le interesa» Xavier Vilaltella Asaja denuncia falta de interés del Gobierno por aplicar el cambio, impulsado por el PP

Tan pronto como la Comisión realizó su propuesta, Planas se mostró en contra y aseguró que se opondría «con absoluta firmeza», así que lo que ahora le piden los populares es que pase de los hechos a la acción. Según explica a ABC la eurodiputada popular Carmen Crespo, que es miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, el ministro tiene margen, pues si logra atraer hacia su posición al menos a tres países afectados por el recorte presupuestario (Francia e Italia, los que más) podría bloquear la propuesta en el Consejo. Basta, dice Crespo, que haya voluntad política.

Enfrente, España tendrá a los autodenominados países frugales, los más reacios a dotar de más fondos a la UE –Alemania y Países Bajos, sobre todo–, y que presionarán a la Comisión en el sentido contrario. Según apunta a este diario Ignacio Atance, que fue subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias, en la elaboración del borrador para el Marco Financiero Plurianual (MFP) del período 2028-2034 –el presupuesto de la UE, que incluye la PAC– que presentó el ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen pesó mucho la presión de estos países más ahorradores. Así se explica, asegura este experto, que el presupuesto propuesto represente solo el 1,15% de la renta nacional bruta europea, apenas dos centésimas más respecto al montante actual (1,13%), una vez descontado el pago de la deuda de los fondos 'Next Generation' (según apunta Tomás García Azcárate en un artículo para 'Plataforma Tierra').

Von der Leyen, contra el Parlamento

La otra gran novedad de la oferta de Bruselas para la PAC, y que también cuenta con el rechazo frontal de las organizaciones agrarias, es su desaparición como partida presupuestaria diferenciada, aunque se fija un mínimo para gasto en política agraria (que el sector considera insuficiente). Según explica Atance, Von der Leyen «ha sido inteligente», pues, enfrentada a la perspectiva de tener que gastar más en industria o defensa con el mismo dinero, ha optado por dar a los estados más margen de decisión.

Sea como fuere, desde el PP europeo aseguran que el Gobierno de España tiene el camino allanado para adoptar una posición de fuerza contra el recorte de los fondos agrícolas, pues el Parlamento Europeo se enfrenta a una votación sobre la propuesta el próximo 10 de septiembre en la que es muy probable que gane el 'no'. Así se desprende del resultado de una primera votación en la Comisión de Agricultura, donde los populares, los socialistas y Renew Europa (los liberales) votaron a favor de que la PAC conserve su asignación actual (corregida a la inflación) y no se mezcle con otras partidas presupuestarias.

El caso es que el ministro se enfrenta a una negociación difícil en la que se le exigirá que sea firme. El mismo problema, por cierto, que le plantea el acuerdo firmado entre la UE y Trump el pasado mes de julio, en virtud del cual los EE.UU. exportarán bienes agroalimentarios a la UE a arancel cero, y que los agricultores consideran una claudicación. En una reunión el pasado miércoles con las organizaciones agrarias, Planas les aseguró que el acuerdo no es de su agrado y que el Gobierno tratará de mejorarlo en Bruselas. «Se abre un proceso en el que los políticos se retratarán», afirmó un portavoz de la organización agraria COAG.