El PP y el campo presionan a Planas para que bloquee el recorte de la PAC en Bruselas

Los populares piden al Gobierno que busque países aliados en el Consejo Europeo contra el hachazo a las ayudas

El plan de la UE para la futura PAC deja a cerca de 150.000 jubilados sin ayudas

Cosecha de arroz en Isla Mayor (Sevilla)
Cosecha de arroz en Isla Mayor (Sevilla)
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Durante los próximos dos años –si el Gobierno actual logra terminar la legislatura–, el ministro Luis Planas va a tener que liderar la defensa de los intereses de España en la negociación del presupuesto para la próxima Política Agraria Común (PAC), que estará vigente ... entre 2028 y 2034. Y del resultado que obtenga dependerá en buena medida el juicio que se realice en el futuro sobre su gestión al frente del Ministerio de Agricultura, pues la Comisión Europea ha dado el pistoletazo de salida a la negociación abriendo la caja de los truenos al proponer un recorte del 20% (30% si se tiene en cuenta la inflación) en los fondos para agricultura.

