BME tantea a empresas para salir a Bolsa en España y deja atrás la crisis de Ferrovial

El gestor de la Bolsa española, BME, intensifica sus trabajos para lograr que cada vez más empresas dan el salto al parqué. Para ello, según fuentes financieras, se han reunido estos meses con múltiples empresas que podrían ser candidatas a salir a Bolsa, de ... cara a explicarles que ahora existe una nueva modalidad para entrar al mercado que lo hace todo más fácil y con menos incertidumbres: BME Easy Access.

Fue a finales de mayo cuando BME, en conjunto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dio a conocer el lanzamiento de una nueva modalidad de salidas a Bolsa que facilita este trámite a las sociedades que lo deseen. En este sentido, habían identificado que la mitad de las empresas que quieren salir a Bolsa no lo acaban haciendo por la situación macroeconómica, de mercado o el procedimiento existente. El objetivo es mitigar esos condicionantes para que salir al mercado a cotizar sea lo más sencillo y atractivo posible.

Pero para que esta nueva modalidad pueda triunfar, primero hay que darla a conocer. A finales de julio, BME ya recibió el último OK regulatorio para este novedoso sistema para salir a Bolsa por parte de la CNMV. Desde agosto, así, ya está plenamente operativo. Y la tarea que se ha marcado el gestor de la Bolsa es acercarse a aquellas empresas maduras, de un tamaño ya considerable y que podrían tener planes de salir a Bolsa para explicarles lo que es el BME Easy Access. Asimismo, según fuentes financieras, directivos de la compañía también se han dado cita con las entidades financieras, que suelen ser las que pilotan más los saltos al parqué.

Juan Flames, CEO de BME, explica a ABC que «con esta nueva modalidad de salidas a Bolsa, que hemos trabajado de forma conjunta con la CNMV, las empresas contarán con más flexibilidad para incorporarse a los mercados financieros. La medida ha sido muy bien recibida por las empresas y el conjunto del sector, ya que, al permitir elegir el momento de la colocación a lo largo de un plazo de 18 meses, se reducen los riesgos externos de los procesos de salida a Bolsa».

Asimismo, con la intensificación del atractivo de la Bolsa española, BME deja atrás la pequeña crisis que vivió con el caso Ferrovial, que armó cierto revuelo en los mercados al señalar dificultades para su cotización en Estados Unidos desde España, algo que negaron tanto el gestor de la Bolsa como la CNMV.

La nueva modalidad

«El nuevo procedimiento permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o 'free float', con carácter previo a la admisión. De este modo, el proceso de salida a Bolsa quedaría separado de las circunstancias macroeconómicas y de liquidez de los mercados, lo que favorecería la planificación de las empresas y evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la salida a Bolsa», explicaron en mayo en nota de prensa.

Este nuevo régimen no sustituye al anterior sino que se configura como una alternativa más fácil y flexible. Hay varios elementos diferenciales en esta nueva modalidad. Hasta ahora se requiere que un mínimo del 25% de las acciones se hayan colocado al público en el momento de la admisión, para que haya una liquidez y negociación ordenadas al momento de empezar a cotizar, aunque la CNMV tiene la posibilidad de rebajar ese requisito en ciertos casos. Con este nuevo procedimiento, solo se requerirá, como norma general, un 10% de acciones colocadas, de 'free float', en el momento de la admisión. Y el emisor podrá elegir este sistema de salida a Bolsa en cualquier momento.

Así, se separa el momento de la preparación del de la colocación efectiva de las acciones. «Se invierte la secuencia temporal de la salida a Bolsa, que comienza con la verificación del folleto, seguida de una admisión sin distribución», dijeron, y añadieron: «Cuando el emisor estime oportuno, y en un plazo de hasta 18 meses, realizará una o varias colocaciones tras elegir el momento temporal con escasa antelación en lugar de los varios meses como ocurre actualmente». Es decir, se dispondrán de 18 meses en una especie de entorno especial de cotización para alcanzar el 'free float' requerido antes de pasar al mercado normal.

En ese tiempo de hasta 18 meses, que es ampliable en ciertos casos, y hasta que se obtenga el 'free float' requerido, «la negociación se realizará exclusivamente entre inversores profesionales, a través de la modalidad de bloques. Una vez se obtenga la difusión suficiente, las acciones de la compañía empezarán a negociarse en la modalidad de contratación general» en el régimen general y cotizarán como cualquier otra empresa.

En caso de que transcurridos 18 meses desde la admisión inicial no se obtenga una distribución suficiente, «la CNMV procederá a analizar la situación y, en función de las circunstancias, podría ampliar dicho plazo o dar por cumplido el requisito de 'free float' con la distribución conseguida hasta esa fecha, según la legislación vigente. Si tras una eventual extensión del plazo, la compañía no llevase a cabo la colocación, la CNMV procedería a la exclusión de oficio de las acciones». Entre los requisitos, asimismo, está que las compañías deberán tener una capitalización esperada de más de 500 millones de euros, aunque en este caso podrían también establecerse excepciones por parte de la CNMV.