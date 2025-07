El Bizum europeo emerge para marcar un antes y un después en el ecosistema de pagos

Europa acaba de dar un paso adelante con la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), un 'Bizum paneuropeo' que agrupa varias soluciones digitales similares. Esta alianza reúne a Bizum, MB Way, Vipps y Blik, entre otras plataformas, con el objetivo de ofrecer transferencias ... instantáneas y gratuitas en 15 países. El proyecto, que aspira a llegar a más de 380 millones de usuarios, se apoya en la infraestructura SEPA y el sistema TIPS, y busca reforzar la autonomía financiera europea frente a gigantes como Visa o Mastercard. En este contexto, la banca española considera que la iniciativa es clave para consolidar el liderazgo de Bizum y ampliar su alcance internacional.

«Este movimiento representa un paso decisivo hacia la soberanía e independencia de Europa en materia de pagos», comenta Alberto Gómez, director de pagos y cuentas de ING España. En España, señala que Bizum «ya es un estándar de mercado muy útil para los ciudadanos». Gómez añade que se está trabajando en conectar Bizum con sus equivalentes en Italia y Portugal, además de explorar acuerdos con nuevas plataformas. La alianza de EuroPA con EPI es, según él, «una oportunidad para unir capacidades existentes y crear un ecosistema común que impulse la adopción de estos servicios».

Desde la Asociación Española de Banca (AEB) subrayan que este acuerdo refuerza la competitividad del sector financiero europeo y sienta las bases para un mercado digital más integrado. La AEB destaca que la interoperabilidad «será fundamental para que los usuarios puedan realizar pagos rápidos y seguros en cualquier país de la zona euro sin depender de plataformas extranjeras que hoy dominan este negocio».

Desde el lado de los grandes operadores internacionales de pago, las reacciones también muestran interés y cautela ante la consolidación de un sistema europeo propio.

Desde Mastercard España, filial de la matriz estadounidense, subrayan que siguen de cerca el desarrollo de iniciativas que promuevan la innovación y amplíen la oferta de servicios en Europa. Juan Pablo Vivas, su director general, explica que «la competencia es positiva porque impulsa la mejora constante y amplía las opciones de los consumidores». Respecto al impacto en su negocio de pagos transfronterizos, considera que «es una oportunidad para evolucionar, buscar sinergias y reforzar su compromiso con transacciones seguras, sencillas e inclusivas a escala global».

Dinamismo

Por su parte, Eduardo Prieto, director general de Visa en España, filial de otra multinacional estadounidense, destaca que el ecosistema de pagos europeo «vive un momento de enorme dinamismo y competencia». En este aspecto, Visa subraya su papel como 'red de redes' que respalda tanto las soluciones basadas en tarjetas como los pagos inmediatos. Para la compañía, «estos avances refuerzan la innovación y consolidan un entorno más interoperable, capaz de adaptarse a las necesidades de consumidores y empresas sin renunciar a los máximos estándares de seguridad y confianza», dice Prieto.

La iniciativa facilita la autonomía estratégica y podría impulsar la consolidación bancaria de Europa

Este paso es, en palabras de Ignacio Núñez García, socio responsable de pagos en NTT DATA, «un avance real hacia la Unión Bancaria, que hasta ahora se había quedado más en la normativa que en soluciones concretas». Explica que unificar la experiencia de pago instantáneo para más de 380 millones de usuarios «refuerza la cohesión europea y reduce la dependencia de proveedores externos». Añade que los próximos retos serán lograr «plena interoperabilidad en comercios y crear una marca única reconocible en toda Europa».

Francisco Uría, socio global de banca y mercados de capitales de KPMG, apunta que, al estar los pagos regulados en toda Europa por la directiva PSD2 —próxima a actualizarse con la PSD3— no deberían surgir grandes obstáculos normativos. No obstante, advierte de que «sí pueden aparecer obligaciones adicionales en ámbitos no armonizados, como las obligaciones fiscales de cada país, que implicarían costes de cumplimiento». Respecto al impacto competitivo, Uría cree que esta iniciativa «facilita la autonomía estratégica y podría impulsar cierta consolidación bancaria, aunque no espera efectos disruptivos relevantes al coexistir con sistemas ya implantados».

En esta misma línea, Jorge Sánchez, responsable de pagos en Accenture, señala que este proyecto no solo refuerza la soberanía digital, sino que también «sienta las bases técnicas y operativas para la implantación del euro digital y puede transformar la forma en que los europeos realizan pagos cotidianos». Explica que ambas iniciativas deben ser interoperables «para reducir costes de adopción y aportar valor añadido a los usuarios». En su opinión, el Bizum paneuropeo funcionará como un directorio de contactos, «mientras que el euro digital actuará como un sistema de liquidación eficiente. Sánchez prevé que el mayor impacto se verá en el comercio electrónico, siempre que se ofrezca una experiencia de pago diferencial».

Desafíos estructurales

Con respecto a los retos, Gómez, de ING, advierte de que la integración bancaria en la eurozona «aún afronta importantes desafíos estructurales y regulatorios que ralentizan su consolidación como un sistema plenamente unificado». Entre los principales obstáculos señala «la diversidad de infraestructuras, las diferencias en las normativas de protección de datos y la falta de estándares técnicos comunes, factores que podrían dificultar la integración real de los pagos digitales en todos los países miembros».

Nuñez García, de NTT DATA, recuerda que, «pese a algunos avances normativos, todavía estamos lejos de una auténtica integración bancaria». Subraya que persisten retos estructurales de fondo, como la ausencia de un mercado bancario único real y la escasa consolidación transfronteriza debido a diferencias regulatorias y fiscales. También destaca «la fragmentación de la regulación sobre requisitos de capital, fiscalidad y protección al consumidor». Añade que existen barreras tecnológicas, con infraestructuras poco compatibles y soluciones dispersas, y advierte de «que el mayor desafío será lograr la adopción cultural y la confianza de usuarios y entidades».

La AEB añade que, para avanzar hacia una integración bancaria real, «será necesario acometer reformas que eliminen obstáculos y restricciones, como la armonización de la normativa de protección al consumidor». También consideran clave poner en marcha un fondo de garantía de depósitos común que rompa el vínculo entre los bancos y sus países de origen, así como desarrollar mercados de capitales más profundos y líquidos en toda Europa.

Vivas, de Mastercard España, subraya que su estrategia no pasa únicamente por competir, «sino por colaborar de forma activa con todo el ecosistema de pagos, incluyendo bancos, fintechs y reguladores». Explica que la compañía está comprometida en trabajar «junto a iniciativas como el Bizum paneuropeo para garantizar experiencias de pago más fluidas, intuitivas y accesibles». Para ello, contemplan explorar vías de interoperabilidad, aportar su tecnología y buscar sinergias que beneficien tanto a consumidores como a comercios. Añade que la seguridad de las transacciones y la protección de los datos «seguirán siendo prioridades absolutas en cualquier colaboración».

Confizanza

Finalmente, Prieto, de Visa en España, recuerda que la compañía siempre ha estado a la vanguardia de la innovación en pagos, desde la banda magnética hasta el comercio electrónico y los pagos móviles. Detalla que actualmente trabajan en tecnologías como la tokenización, la biometría y el análisis de datos para reforzar la seguridad y la sencillez de los pagos online. Además, «Visa impulsa el comercio asistido por inteligencia artificial con soluciones como Visa Intelligent Commerce, que permitirán a los consumidores utilizar agentes de IA para realizar compras de forma segura y bajo su control». Prieto concluye que la prioridad será seguir ofreciendo «confianza y flexibilidad en un entorno que evoluciona cada vez más rápido».