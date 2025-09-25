Banca March cree que Europa «no descarrilará» a pesar de los aranceles y confía en los estímulos fiscales en Alemania

Banca March se muestra confiada en el buen ritmo del ciclo económico a pesar de las malas noticias que parecen llegar por todas partes desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su guerra arancelaria e hizo saltar por los aires el ' ... statu quo'. Es decir, que la entidad no teme por su cartera de inversión, que, no hay que olvidarlo, es uno de los factores que la ha convertido en el banco más solvente de nuestro país, con una ratio del 22,21%.

El análisis del banco mallorquín se basa en unos datos que, como ya se ha avanzado, a priori parecen malos. La eurozona está instalada en la atonía, con un PIB que avanzó apenas un 0,9% en 2024 y con cinco países en recesión, incluida Alemania. A su vez, en EE.UU. los aranceles se han instalado en el 20%, lo que amenaza la estabilidad de la inflación (en el 2,9% en agosto) y agudizará la desaceleración del mercado laboral, que de hecho ya se ha contagiado a otros sectores, más allá de los que se ven directamente afectados por los aranceles. Sobre esto, no hay que olvidar que el primer perjudicado por las tasas en frontera es el país que las impone, según llegan tiempo advirtiendo los analistas.

Noticia Relacionada La inteligencia artificial amortigua el primer impacto de la guerra arancelaria ADRIÁN ESPALLARGAS Pese a que mandan la cautela y los proyectos a corto plazo, los expertos no divisan un parón estructural en el despliegue de la nueva tecnología

Quizá la mayor señal de alarma fue la rebaja de tipos acometida por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre, pues muchas veces la flexibilización de la política monetaria acompaña a una recesión. Sin embargo, ahí es dónde los analistas de Banca March ven una de las señales de optimismo. Según ha explicado Joan Bonet, director de Estrategia del banco, la decisión que tomó Jerome Powell no es un cambio de ciclo sino la continuación de un proceso de rebajas que ya empezó hace nueve meses, lo que según él confirma la fortaleza de un ciclo económico resiliente y que no se parece, por cierto, a otras crisis en las que las rebajas de tipos tuvieron que precipitarse.

Además, hay otro factor a tener en cuenta, ha señalado Bonet, y es que en realidad el arancel efectivo en los EE.UU. se sitúa en el 10%. De hecho, el portavoz del banco mallorquín ha tildado la estrategia arancelaria de Trump de «cortina de humo» y apunta a que, posiblemente, las medidas de impulso fiscal tomadas por la Casa Blanca y su necesidad de sostener el ciclo económico -en buena medida porque hay elecciones legislativas en 2026- compensarán la pérdida de PIB por los aranceles.

El dato más importante de los que ha dado el banco esta mañana, quizá, es que prevé que la economía mundial crecerá un 2,9% en 2026, cifra casi medio punto porcentual inferior al promedio histórico pero, y ahí está la clave, que no supone un descarrilamiento.

La deuda de las empresas se reduce

Para sostener este optimismo para con la economía mundial, Bonet se ha basado en tres factores, empezando por los buenos niveles de endeudamiento de familias y empresas en Europa y en EE.UU. De un tiempo a esta parte todos los ojos se centran en los espectaculares niveles de deuda de los estados -sirva de ejemplo el caso francés, donde esto ha provocado una crisis de Gobierno-, pero estas cifras acostumbran a pasar por alto los datos del sector privado, que para el portavoz de Banca March dan para el optimismo. Valgan estos datos, y es que la ratio de endeudamiento de las empresas en la eurozona ha pasado del 123% en el 2021 al 101% el año pasado; en España, del 110% al 80%.

Luego está la transformación tecnológica, que de la mano de la Inteligencia Artificial ha impulsado la productividad de EE.UU. De hecho, en el primer semestre de este año, y por primera vez en la historia, la inversión en 'software' e IA aportó más que el consumo privado al PIB estadounidense.

Y el tercer factor es la transición energética, que se verá impulsada tanto por la necesidad de reducir la dependencia exterior -un objetivo que la UE ha situado como prioritario- como por las crecientes demandas energéticas derivadas del desarrollo de la IA. En relación a esto último, hay que recordar que para 2030 el FMI estima que los centros de datos de todo el mundo consumirán tanta energía como la India.

¿Vuelve la locomotora de Europa?

En lo que refiere exclusivamente a la Eurozona, Banca March anticipa un crecimiento débil y que, cuando se active, será principalmente por impulso de Alemania. Como ya se ha avanzado, porque en la práctica es la única economía europea capaz de endeudarse para aplicar medidas de estímulo fiscal, mientras que, para hacer lo mismo sin disparar la rentabilidad de sus bonos, países como Francia o España deberían subir impuestos o recortar gasto. En el caso alemán la clave está en los cambios en las políticas de defensa e industria, con una inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras a lo largo de los próximos 12 años, que añadirá unos 0,6 puntos porcentuales anuales al PIB germano.

El retorno de la renta fija supera a la inflación

A partir de ahí la pregunta es dónde recomienda invertir Banca March y por dónde enfocarán ellos mismos su cartera de inversiones. La entidad no ha dado detalles sobre su estrategia, pero sí ha avanzado que mantiene una visión positiva sobre la renta fija. La entidad prevé rentabilidades reales positivas en todos los segmentos de renta fija, algo que contrasta con los activos del mercado monetario y la liquidez, donde, tras las bajadas de tipos del BCE, las rentabilidades que se obtendrán en el próximo año no serán suficientes para superar la inflación. Con todo, los especialistas de Banca March anticipan que los retornos de la renta fija superarán la inflación y que las Bolsas mantienen atractivo por el crecimiento de los beneficios.

Sin perjuicio de esto último, la entidad recomienda una mayor exposición al crédito que a la deuda soberana y señala la deuda corporativa europea como la que tiene mejor ratio de rentabilidad/riesgo.

Y, cómo no, Estados Unidos y Alemania siguen siendo las regiones con más potencial, a caballo de las tecnológicas en el primero de los casos, y de las medidas de estímulo fiscal en el segundo. Por sectores, a su vez, Banca March opta por los que ofrecen un crecimiento de beneficios diferencial, como la tecnología —con preferencia por software y la temática de ciberseguridad— y la salud. Además, la entidad también ha destacado el potencial en el sector de defensa, que se verá apoyado por el incremento de gasto militar derivado de los compromisos de la OTAN.