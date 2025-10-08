Suscribete a
Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

El autoconsumo eléctrico, nuevo pinchazo en el legado de Teresa Ribera

La percepción de que los precios energéticos a futuro no serán muy altos ha relajado a los consumidores

Desde el sector piden cambiar la tipología de ayudas y que se centren en cuestiones fiscales

El autoconsumo afloja
Raúl Masa

La conjugación verbal con las renovables vive un momento de inquietud. ¿Son el futuro o eran el presente? El sector, a finales de la pasada década, se presentaba como la gran solución energética. Ahora, y con diversas crisis de por medio —incluido el ... apagón del pasado abril—, saltan las alarmas sobre su ritmo de implantación; sobre todo, en algunos segmentos. El autoconsumo eléctrico ha sufrido un frenazo que pone en cuarentena la consecución de objetivos que había fijado la exministra Teresa Ribera. Y no se trata del primer contratiempo.

