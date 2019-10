Resurge la fiebre por la vivienda de obra nueva: ventajas y desventajas de comprar sobre plano El 95% de las casas que se comercializarán en la feria inmobiliaria SIMA Otoño todavía están en construcción o tienen pendiente su comienzo

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 24/10/2019 01:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A pesar de que la vivienda de segunda mano sigue copando la mayoría de las operaciones de compraventa en España, la obra nueva vuelve a reclamar su sitio dentro del mercado inmobiliario. Al contrario de lo que pasó después del estallido de la burbuja, la fiebre por la construcción sobre plano resurge con fuerza y el 95% de las casas que se comercializarán en SIMA Otoño -que se celebra en Madrid del 25 al 27 de octubre - todavía están en construcción o tienen pendiente el comienzo de las obras. «Un sector cada vez más profesionalizado, una nueva generación de empresas promotoras y el aumento de la seguridad jurídica en la compraventa de una vivienda han disparado la confianza de sus demandantes, que vuelven a ver la opción sobre plano como la fórmula más beneficiosa para adquirir una casa», tal y como se extrae de la nota enviada por los organizadores de esta feria inmobiliaria.

Sin embargo, todavía no hay inmuebles de este tipo suficientes para cubrir la elevada cifra de solicitudes. Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) creen que es necesario construir entre 120.000 y 150.000 unidades más para cubrir la demanda existente. Por ello, desde APCE inciden en que el año pasado se construyeron solo 100.733 viviendas de esta tipología frente a las 868.000 del periodo precrisis en base a datos del año 2006. Asimismo, desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Asprima) prevén que el interés por las promociones de obra nueva irá en aumento. «El peso que en épocas pasadas había alcanzado la venta de vivienda nueva con respecto a la usada llegó a ser de un 50% del total para cada una de ellas. La falta de nuevos proyectos consecuencia de la crisis económica hizo que ese porcentaje decreciera de forma notable hasta el entorno del 20% en el que se encuentra actualmente. Es de prever que este porcentaje siga aumentando dadas las previsiones de creación de hogares para los próximos años», asegura el adjunto a gerencia de Asprima, Jaime Fernández.

«Es una modalidad que ha vuelto a escena después de la crisis, vuelve después de desaparecer durante unos años y ante la escasez, la gente se tira rápido a la piscina y se vende casi todo» (Ramón Riera, Fiabci España)

Por su parte, el presidente de Fiabci España -una de las federaciones que agrupan a los agentes inmobiliarios-, Ramón Riera, recalca que «la obra nueva representa solo un 20% de las transacciones al año», pero pese a ello, «no se cubre la demanda por la escasez de suelo y de viviendas de obra nueva, sobre todo en Madrid y Barcelona». «Es una modalidad que ha vuelto a escena después de la crisis, vuelve después de desaparecer durante unos años y ante la escasez, la gente se tira rápido a la piscina y se vende casi todo», apunta Riera.

«Las circunstancias del mercado no ayudan a que se inicien nuevas promociones por la falta de suelo y los problemas de financiación al promotor» (Emiliano Bermúdez, Donpiso)

El subdirector general de Donpiso, Emiliano Bermúdez, no cree que se esté dando un repunte especial en el interés por la construcción sobre plano ya que su demanda siempre es constante mientra exista oferta. «Las circunstancias del mercado no ayudan a que se inicien nuevas promociones por la falta de suelo y los problemas de financiación al promotor», indica Bermúdez. «Se debería liberalizar suelo, una medida que relajaría los precios en las capitales y también se deberían fomentar créditos más razonables al promotor», añade.

Los promotores descartan riesgos

Entre las ventajas de optar por este tipo de construcciones, Riera destaca que no se necesitan ejecutar reformas posteriores, la frecuente existencia de elementos comunes, que se construye con materiales homologados y que a partir de 2021 los edificios tendrán que ser sostenibles y de consumo casi cero. Además, Riera recuerda que los pagos son escalonados hasta que se pide la financiación, y que el comprador se asegura un precio en un momento determinado y se blinda así frente a subidas futuras. «La venta sobre plano implica algo de descuento porque el comprador ayuda al promotor a financiarse. También tiene la ventaja de la flexibilidad que se otorga para que la configuración de las viviendas pueda adaptarse al gusto del consumidor», puntualiza Bermúdez.

Por su parte, Fernández (Asprima) habla de las «múltiples» ventajas de la compra sobre plano. «Se da un mayor tiempo para hacer frente a los pagos que no cubre la hipoteca mientras la obra se está construyendo, pasando por la personalización de la vivienda que ya ofrecen la práctica totalidad de promotoras y terminando, si la comparamos con una vivienda de segunda mano con cierta antigüedad -anterior a 2006-, con unas mejoras de calidad y eficiencia energética que pueden suponer ahorros de hasta un 60% en la factura mensual».

«Los problemas vienen sobre todo de incumplimientos y retrasos, por no hablar de las limitaciones económicas» (Expertos de OCU Fincas y Casas)

No obstante, la Organización de Consumidores OCU señaló hace unos días una serie de riesgos asociados a la adquisición de viviendas sobre plano. «Esos problemas vienen sobre todo de incumplimientos y retrasos (que no llegue a construirse o no responda a lo pactado, con el riesgo para el comprador de perder las cantidades anticipadas), por no hablar de las limitaciones económicas», advierten los expertos de OCU Fincas y Casas.

El presidente de Fiabci, por su parte, rechaza los riesgos económicos. «Se otorgan todas las garantías y si no se construye finalmente -aunque se comercialice sin licencia-, se devuelven todas las cantidades entregadas, además de los intereses estipulados mediante seguro o aval bancario. El consumidor debe valorar y estipular las condiciones contractuales», afirma. Bermúdez sí admite «inconvenientes» porque se entrega dinero «a cambio de un bien que todavía no existe». Pero, más bien habla de riesgos por incumplimiento de plazos. «Se entregan cantidades y se asumen plazos que pueden sufrir retrasos por la demora en la concesión de licencias administrativas o por razones técnicas», concluye el subdirector general de Donpiso.

«En lo concerniente a las reservas entregadas antes de ese momento, la promotora debe ingresarlas en una cuenta bancaria indisponible excepto para gastos relacionados con la promoción» (Jaime Fernández, Asprima)

Desde Asprima también descartan que se deriven problemas de este tipo de operaciones. «La Ley obliga a avalar las cantidades entregadas desde el momento de la obtención de la licencia de obra. En lo concerniente a las reservas entregadas antes de ese momento, la promotora debe ingresarlas en una cuenta bancaria indisponible excepto para gastos relacionados con la promoción, lo que en la práctica impide su disposición hasta el momento de inicio de obra en el que los compradores ya habrán recibido los avales», señala el adjunto a gerencia de Asprima.

Otro de los retos que afronta ese sector es la agilización en la tramitación de licencias, especialmente las de obra para empezar a construir, ya que se demoran en un plazo que va de un año a 18 meses. «El retraso más grande se da en la obtención de licencias de obra, es una vergüenza que se paralicen durante tanto tiempo, Esto no pasa en ningún país europeo, solo en España y paraliza las inversiones extranjeras debido a esta dilatación», lamenta Riera.