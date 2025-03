¿Me reembolsan el dinero si decido cancelar mi viaje al extranjero por miedo al coronavirus?

Ante la expansión de los casos de contagio por coronavirus, el Gobierno amplió ayer las zonas de riesgo a además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña). Desde el Ministerio de Sanidad se aconseja no viajar a estos lugares como precaución para evitar que la enfermedad se siga propagando. El titular de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado que se trata de una recomendación y no de una prohibición ya que todavía no hay órdenes de restricción por parte de organismos comunitarios ni internacionales. «Consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar», insistió Illa.

Frente a esta situación, los ciudadanos con desplazamientos planificados a estas regiones pueden plantearse la cancelación del vuelo y otras reservas. ¿Procede el reembolso del billete en estos casos? Los expertos de reclamador.es explican que en primer lugar se debe comprobar si el usuario contrató un seguro con la aerolínea en el momento de adquisición del billete o como un anexo con una aseguradora. En estos casos, el importe a devolver dependerá de lo establecido en los detalles del seguro, pero por lo general, estas polizas «excluyen la cobertura de gastos de anulación en caso de epidemias o pandemias» . Además, fuentes de Rastreator puntualizan que para que proceda el reembolso debe tratarse de una causa mayor y no de una causa externa , como es el caso de la posibilidad de contagio por coronavirus. Dicho seguro debería incluir una claúsula de «declaración de zona catastrófica o epidemia en el lugar del domicilio del asegurado o el del destino del viaje» y además, habría que comprobar que esta enfermedad no esté metida en ningún apartado de exclusiones generales. «Para poderte acoger a esta cobertura, el destino tendría que haber declarado de forma oficial la existencia de una epidemia o zona catastrófica», aclara el portavoz de Rastreator.

«Esto significa que la mayoría de las pólizas de seguros no cubrirán las cancelaciones provocadas por el coronavirus, pero siempre se debe analizar detenidamente cada póliza, pues varían según cada compañía e, incluso, se pueden contratar ampliaciones de cobertura o pólizas prémium, por lo que llegado el momento se debe analizar caso por caso», indican desde reclamador.es. Respeto a la posibilidad de contratar una póliza prémium que ofrezca el «libre desistimiento» , recuerdan que suelen tener un coste muy elevado y que no lo ofrecen todas las aseguradoras.

No obstante, en todos los casos, el pasajero siempre debe comunicar que no va a coger el vuelo . «Si el pasajero no avisa a la aerolínea y simplemente no vuela, aunque sea por un tema de salud pública, no hay devolución de los gastos», advierten desde reclamador.es. Además, aunque el viajero no tenga seguro contratado, siempre debe reclamar a la compañía aérea. «Hay que tener en cuenta que la Ley de Navegación Aérea permite al pasajero cancelar el viaje hasta con 24 horas de antelación a su fecha, con el derecho a ser restituido en la parte que corresponda, por lo que nunca se va a devolver el 100% del billete», añaden desde la plataforma que ayuda a reclamar a los consumidores.

Si finalmente hay órdenes de restricción por razones de salud pública y se cancelan determinados trayectos o las compañías aéreas deciden suspender vuelos - como por ejemplo anunció Iberia con sus conexiones a Shanghái a finales de enero -, el pasajero tendrá derecho a la devolución del billete contratado o a la reubicación en otros vuelos. En estas situaciones también se incluye la asistencia (alojamiento y comida), pero no la indemnización económica prevista en el Reglamento 261/2004 , tal y como aclaran desde reclamador.es.

En el caso de que sea el país quien restrinja el tráfico aéreo, el pasajero no tendría derecho a reclamar gastos ni compensación pero sí recibiría el reembolso del billete por parte de la aerolínea al tratarse de una causa de fuerza mayor, inciden desde Rastreator.

Guardar todos los documentos

En un comunicado, la Organización de consumidores OCU solicita que se considere como fuerza mayor la cancelación de un viaje «a las zonas afectadas por la epidemia» ya que «no se está cumpliendo actualmente, ni en los seguros de viajes, ni en los seguros de cancelación ni en los ligados a la tarjeta con la que se pagó el viaje».

Ante la posibilidad de que aseguradoras, agencias de viaje y compañías aéreas modifiquen sus condiciones dada la situación de «miedo insuperable y fundado resultado de la situación de alerta internacional», la OCU recomienda a los pasajeros que conserven todos los documentos y billetes contratados si finalmente deciden quedarse en casa. «La solicitud habría que hacerla de manera fehaciente, conservando constancia de haberla realizado y dirigirla al departamento de atención al cliente de la empresa o compañía. Si la respuesta fuera satisfactoria o no se produjera en el plazo máximo de 30 días, habría que considerar plantear la correspondiente acción judicial», concluye el comunicado.

Asistencia sanitaria en otro país

En cuanto a la asistencia sanitaria en el extranjero, los expertos de Rastreator recomiendan que antes de viajar se compruebe si la enfermedad por coronavirus está cubierta o no . «En caso de enfermar en el país de destino, debemos asegurarnos que estaría cubierta la asistencia así como la hospitalización, ya que dependiendo del país, el coste puede suponer una cantidad elevada», explican.

En caso de tener que pasar un periodo de cuarentena fuera de España , la estancia en el país y los gastos estarían cubiertos por las aseguradoras. No obatante, pueden darse excepciones. «La gestión sanitaria de esta enfermedad está siempre bajo la dirección del gobierno del país donde se haya declarado... llegando incluso a la situación en que las aseguradoras no podrían prestar el servicio porque está totodo totalmente controlado bajo la gestión y coordinación del gobierno del país afectado».

Sin cobertura del seguro de salud Los casos por coronavirus no están cubiertos por el 99,9% de las pólizas de salud privadas de las aseguradoras en España, tal y como aseguran desde Acierto.com . «La OMS lo ha declarado como una epidemia de forma oficial y en estos casos, los pacientes deberán seguir los protocolos establecidos dentro del sistema de sanidad pública», explica por teléfono la experta en seguros de Acierto.com, Amanda Cuns. Esta exclusión también se debe a que las infecciones que son epidemias y pandemias quedan fuera de las coberturas por tener una evolución imprevisible que hace muy complicado la fijación de un precio en función del riesgo . Por otro lado, en la nota de Acierto.com se añade que las implicaciones económicas del coronavirus pueden ser «muy superiores». Sin embargo, desde el comparador recuerdan que existen precedentes de aseguradoras, como AXA y DKV, que cubrieron en 2009 algunos casos leves de gripe A. Otras exclusiones comunes del seguro de salud son las enfermedades, lesiones u otras «preexistencias anteriores» a la fecha de alta del asegurado. Tampoco se tratan los hechos de guerra, los daños ocasionados por radiación nuclear, contaminación radiactiva, terremotos o inundaciones. Ocurre lo mismo con las toxicomanías, el alcoholismo crónico, los intentos de suicidio y autolesiones, así como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH. Los tratamientos estéticos, ciertas prótesis o aparatos ortopédicos, las enfermedades o lesiones derivadas de un deporte profesional, los tratamientos experimentales y medicinas alternativas también suelen estar excluidas