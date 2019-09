La desaceleración ya es mayor de lo previsto y el INE recorta en 6.000 millones de euros el peso del PIB Estadística reduce dos décimas el crecimiento de 2018 al 2,4% debido a que el consumo de los hogares fue más bajo de lo estimado

La economía española creció menos de lo previsto en los últimos años. Así lo ha concluido el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha revisado la serie de crecimiento desde 1995 a 2018 siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, cuyos estados miembros están siguiendo un proceso similar. De esta forma, el Producto Interior Bruto (PIB), lo que produce una economía en un año, creció un 2,4% en 2018, esto es, dos décimas menos de lo estimado en un inicio. Ello se debió, fundamentalmente, a que la demanda interna aportó bastante menos de lo que el INE calculó: en lugar de crecer un 2,9% como se pensó en un inicio, lo hizo un 2,6%.

La gran razón de este empeoramiento se explica porque la evolución del gasto de los hogares y de las administraciones, dos de los grandes motores de la actividad, fue más bajo de lo previsto. Los hogares elevaron su consumo en 2018 un 1,8%, cinco décimas menos de lo previsto, mientras que el sector público gastó un 1,9% más que en 2017, cuando antes se calculaba que el avance había sido dos décimas superior. Esta corrección se debe parcialmente a que desde 2016, aprovechando esta revisión, el INE ha incorporado los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, lo que ha resultado en un fuerte cambio en la evolución del consumo de los hogares.

Por su parte, la inversión medida a través de la formación bruta de capital creció un 6,1%, cinco décimas más que en la serie anterior. Como esta rúbrica no tiene tanto peso como las dos anteriores, la revisión resulta en un recorte de la estimación. De esta forma, el PIB español queda en 1.202.193 millones de euros, 6.055 menos que en la anterior previsión.

Como un efecto cascada, este cambio afectará también a otras estadísticas, en lo que resultará en una revisión al alza del déficit y la deuda pública medidos en relación al PIB que en las próximas semanas comunicarán el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. También afecta al nivel de empleo recortando en 80.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo el nivel de ocupación.

Pero 2018 no es el único año que cambia. En la nueva serie del INE resulta que la crisis fue más intensa de lo calculado en su momento, así como que la recuperación fue mayor en su momento y la desaceleración también. Así, los tres últimos años se creció menos de lo estimado: en 2016 y en 2017 la revisión es de dos y una décima menos respectivamente, al 3% (y no el 3,2%) y al 2,9% (frente al 3% anterior). En 2015, sin embargo, se creció un 3,8%, dos décimas más que lo que se calculó previamente.

En los años de la crisis, la recesión fue también diferente a lo pronosticado en su momento: en 2013 la caída del PIB fue del 1,4% (y no el 1,7% que antes se pensaba). Algo parecido ocurre en 2011 (-0,8% y no un 1%), pero en 2012 la destrucción de actividad fue mayor (el PIB se hundió un 3% y no un 2,9%), como también sucedió en 2009 (con un 3,7% de caída y no un 3,6%).

La revisión de la contabilidad nacional es un proceso que hacen todos los institutos de estadística europeos cada cinco años, actualizando sus bases y métodos. Desde 2016, eso sí, el INE ha añadido nuevas fuentes de las que antes no disponían como la Encuesta de Presupuestos Familiares además de actualizar la información de economía no declarada por la mayor colaboración con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Trabajo.