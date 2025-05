El punto de partido para el emprendimiento digital

Sin noticias de los ayuntamientos

El servicio de Playtomic tendría todas las papeletas para convertirse en un buen instrumento de colaboración público-privada, pero Clavería reconoce con amargura que no ha conseguido abrir esa puerta. «Trabajamos con casi todos los clubes de España, pero no con los Ayuntamientos. En otros países sí, pero aquí no ha habido manera. Siguen usando tecnologías obsoletas y arcaicas. Incluso muchos obligan a pagar en recepción. Nosotros impusimos el pago online como obligatorio porque seguir recibiendo dinero en efectivo es un riesgo totalmente innecesario en la situación que vivimos. Se evitan colas, contactos en la recepción... La pandemia ha cambiado mucho la mentalidad de las mentes jóvenes y las empresas privadas, pero no la de los ayuntamientos», lamenta el coCEO de Playtomic. «Llevamos cuatro años dándonos de frente. Soy muy terco y seguiré intentándolo, pero el aprendizaje es que, como ha habido tanta polémica y fraudes en el pasado, estas instituciones públicas tienen miedo al cambio. Vivimos en una sociedad en la que parece que es mejor no hacer ruido y dejar lo que ya está que intentar mejorar las cosas», afirma Clavería.