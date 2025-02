Los transportistas mantienen los paros «indefinidos» tras fracasar su reunión con el Gobierno

Los más de mil millones en ayudas que ha ofrecido el Gobierno para solventar los paros de los transportistas no han sido suficientes para detener las protestas. Los promotores de las movilizaciones, la Plataforma en Defensa del Transporte por Mercancías , han decidido, tras una reunión mantenida con la ministra del ramo, Raquel Sánchez, esta misma tarde, mantener sus protestas indefinidas.

La razón es que el paquete de ayudas pactado por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) no ofrece soluciones inmediatas para evitar que los camioneros trabajen a pérdidas. Es cierto que el acuerdo establece que antes del 31 de julio, el ministerio presentará un proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías los principios de la ley de la cadena alimentaria y evitar el trabajo a pérdidas . Pero los transportistas consideran que este plazo es demasiado extenso y solicitan medidas inmediatas.

«Nos encontramos en una situación de atasco. No tenemos dinero para salir de viaje, porque no cubrimos los costes. Si eso no se corrige de forma provisional para que no se pueda contratar a pérdidas, no podemos arrancar», ha destacado el líder de las protestas, Manuel Hernández, tras la reunión con la ministra de Transportes.

Hernández, que lleva días exigiendo un encuentro a la titular del ministerio, ha admitido que este sábado volverá a haber marchas lentas de los transportistas en varias provincias españolas. Pese a ello, no ha descartado que los paros se desconvoquen durante el fin de semana. «Estamos a disposición de la ministra tanto el sábado como el domingo», ha explicado.

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte , que está causando problemas de abastecimiento de suministros y de falta de productos en los lineales con sus paros, ya anunció este viernes por la mañana que mantenía sus protestas pese al acuerdo que alcanzaron esta madrugada el Gobierno y el CNTC.

De hecho, cientos de transportistas autónomos se han concentrado desde primera hora de la mañana frente a la sede del ministerio después de que el Ejecutivo no les haya reconocido como interlocutor en las negociaciones durante los últimos días . «Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada», ha aseverado en declaraciones a la radio pública RNE, recordando que el gobierno no ha querido reunirse para negociar con ellos, y tildando la subvención al gasoil de «migajas y propinas».

Ante las críticas de Hernández, la ministra ha reculado y ha decidido abrir las puertas del ministerio a la Plataforma. Por el momento, sin embargo, este acercamiento no ha servido para contener unas movilizaciones que han tenido un impacto devastador para la economía.

20 céntimos por litro El acuerdo contempla alcanzado por el Gobierno y la CNTC, rechazado por la Plataforma, recoge una bonificación a los transportistas de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y una ayuda directa al sector de 450 millones. Estas dos medidas supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros. Esta bonificación de 20 céntimos por litro supondrá un ahorro estimado de unos 700 euros por camión al mes y tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los mercados. Mientras, las ayudas directas por importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros se establecen en función del tipo de vehículo. Así, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). Se incluirá una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata. Además, se establecerá una nueva línea de créditos al sector, avalados por el ICO, con 12 meses de carencia y se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.