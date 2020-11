Guardiola (Sabadell) reprocha al Gobierno que no haya creado una agencia independiente para los fondos UE El banco reconoce que su principal preocupación en Reino Unido es la nula rentabilidad de su filial TSB

Banco Sabadell está ahora en boca de todo el sector por su fusión con BBVA, cuyas negociaciones fueron anunciadas ayer. Los contactos todavía no están cerrados y en el banco prefieren no deslizar ningún detalle sobre el tema. Su consejero delegado, Jaime Guardiola, ha señalado que «lo único que podemos decir es que no hay decisiones tomadas, que hemos abierto la "due diligence". Y en las próximas semanas sabremos cuál es el resultado». Así se ha pronunciado en el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC y Deloitte, bajo el patrocinio de Sociedad de Tasación, con el título «Construyendo el futuro».

En cambio, el directivo sí que se ha mojado sobre la llegada de los fondos europeos. Una partida de 140.000 millones fundamental para que España pueda avanzar hacia el futuro, pero que cuenta con ciertas sombras ya desde partida. «La fórmula de buscar agencias independientes habría sido mucho más positivo», ha destacado. Es decir, que no sean las administraciones las que se encarguen de gestionar y controlar el reparto. Un extremo rechazado de plano por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Partiendo de la base de que el Ejecutivo no contempla esta posibilidad, para Guardiola es «muy importante» que la gestión, distribución y control «se haga bien». «Me gustaría ver en el debate nacional cómo se van a usar los fondos», ha añadido. En este sentido, nuestro país se juega varios puntos de PIB con la llegada de este dinero, según los propios cálculos del Gobierno.

Sin salir de Europa, el consejero delegado de Banco Sabadell ha mostrado su resignación por los tipos de interés en mínimos del Banco Central Europeo (BCE). «Empezaron siendo bajos, y llegaron a negativo. Ahora estamos diciendo que no se ve un horizonte temporal para salir de esta política monetaria expansiva. Estructuralmente uno piensa que tendremos que acostumbrarnos a vivir así. Eso supone una presión grande sobre la manera de gestionar», ha destacado. Dardo subyacente a quienes no paran de presionar a la banca por su baja rentabilidad y empujan hacia las fusiones, y que parecen obviar la actual política monetaria como una de las razones de la crisis de rentabilidad del gremio bancario. Cuando la materia prima, el dinero, no vale nada, todo va seguido, repiten continuamente desde el sector financiero.

Más allá de ello, Guardiola ha reconocido que su principal preocupación en Reino Unido no es tanto el Brexit, que sea duro o no, sino la rentabilidad de su filial allí, TSB. «Nuestra posición en Reino Unido y sobre nuestro activo es que el coste de riesgo del Brexit no es una preocupación. Es una preocupación que tengamos el banco con una rentabilidad negativa», ha explicado. La razón: que la entidad allí no está expuesta a empresas, sino que es un banco «retailer», muy focalizado, por ejemplo, en hipotecas.

Para reflotar TSB, así, Sabadell ha puesto en marcha un plan de ajuste de costes. «Es un plan basado en la reducción de costes como elemento fundamental», ha dicho. Esto implica reducciones de plantilla y sucursales en aquel territorio, aunque estas son medidas también planteadas para España, con al menos 1.500 trabajadores que tendrán que salir de la entidad y que ya se está negociando con los sindicatos.