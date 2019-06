Draghi rebusca en su caja de herramientas: los «nuevos» estímulos para reactivar la Eurozona

Las posibilidades de nuevos estímulos han sido bien acogidas por los inversores, no tanto por los bancos que cotizan en las bolsas. En concreto, frente a un inicio de sesión a la baja y teñido de rojo las palabras de Draghi han vuelto a tener un efecto curativo: El Ibex 35 ha cerrado este martes con una subida del 1,19% y recuperado la cota de los 9.200 puntos. Mientras que las principales parqués europeas han repetido idéntico comportamiento: Londres subió un 1,21%, París un 2,20%, Fráncfort un 2,05% y Milán se revalorizó un 2,40%.

A quien no le ha gustado nada la posibilidad de nuevos estímulos es al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha disparado desde Twitter contra Mario Draghi por favorecer con su política monetaria al euro frente al dólar: «Mario Draghi acaba de anunciar que podría aprobar más estímulos, lo que inmediatamente hizo caer el euro frente al dólar, haciendo que para ellos sea injustamente más fácil competir contra EE.UU. Llevan años saliendo con esto, junto con China y otros», ha escrito.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.