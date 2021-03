La digitalización de las pymes «no es una opción, ha venido para quedarse» El presidente de Cepyme pide que las ayudas europeas «deben llegar a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y a todos los rincones de España»

Javier González Navarro SEGUIR Madrid Actualizado: 24/03/2021 18:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La digitalización de las pymes españolas «no es una opción» y es la clave en la transformación del tejido productivo español, para lo que habrá que aprovechar los fondos europeos. Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en el Euroforo de Vocento y CIONET sobre «Europa: futuro digital».

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha subrayado en la primera de las mesas de este foro moderada por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, que «aún hay que trabajar más en la cultura de la digitalización, hay que convencer a los empresarios. No es una opción, es una necesidad».

Luis Garicano, eurodiputado y vicepresidente del grupo Renew Europe, ha afirmado que la digitalización «es el primer gran problema, ya que muchos no saben lo que es, hay que explicarlo. Solo seis países europeos son menos digitales que España. Tenemos un déficit por nuestra estructura productiva y por desconocimiento». Y añadió que «la digitalización ha diferenciado en la pandemia entre los que han salido adelante y los que no. El futuro es digital. El salto es obligatorio».

Joaquín Abril-Martorell, 'chief digital officer' (CDO) de Cepsa, ha dicho que las empresas «han avanzado en seis meses en digitalización lo que habríamos tardado seis años». No obstante, destacó como gran problema el hecho de que «directivos de grandes empresas no entienden la digitalización».

Sobre los fondos europeos, Abril-Martorell ha afirmado que «son una oportunidad única para no desengancharse del tren de la recuperación. Tiene que salir bien porque nos jugamos los próximos 40 años; para ello, debemos unirnos todos como país». Y destacó que los fondos se ejecuten «con agilidad y transparencia» y con colaboración público-privada.

Gerardo Cuerva ha añadido que «hay que ser capaces de ejecutar esas ayudas, ya que no lo hemos hecho en otras ocasiones». Y ha subrayado que «deben llegar a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y a todos los rincones de España».

Vuelva a ver el Euroforo

Retener el talento

Luis Garicano opinó que «falta concrección en los planes del Gobierno» y puso como ejemplo a seguir el plan de plataformas de oferta y demanda de Francia. «Las pequeñas empresas deben de ser quienes decidan lo que les hace falta» y «tiene que haber plataformas, no subvenciones».

Por último, Cuerva ha afirmado que «no es el momento de hacer guerras ni montar trifulcas entre comunidades autónomas» y que las claves en esta nueva etapa son «el conocimiento, el talento y la formación». Garicano ha destacado que en España «falta capital humano y formación» y Abril-Martorell ha insistido en «fomentar y retener el talento».

Yolanda Gómez, Luis Garicano, Joaquín Abril-Martorell y Gerardo Cuerva - J. G. N.

A continuación, ha tomado la palabra la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, quien ha destacado que «lo digital ha venido para quedarse» y que la digitalización y la transición ecológica son las dos grandes apuestas del Gobierno para la recuperación económica.

Ha destacado que España lidera varios sectores de la digitalización en Europa, como la banda ancha y la administración digital, aunque el índice digital nos sitúa en el puesto número 11.

Artigas ha recordado que está prevista una inversión de 4.656 millones de euros para la digitalización de las pymes, «una inversión sin precedentes en nuestro país». Es importante que las pymes adquieran tecnología, «pero lo más importante es el cambio cultural. No se trata de darles un bono para que compren tecnología, les debemos acompañar en todo el proceso». «Y ahí está la dificultad», ya que el 80% de las pymes tienen menos de cinco trabajadores.

«Agente del cambio»

Además, ha anunciado la creación de la figura del «agente del cambio», unos 30.000 jóvenes parados o que vengan de la formación profesional «que los podamos formar para destinarlos en empresas de más de diez trabajadores (110.000 en España) como apoyo para la digitalización desde dentro de la empresa».

Además, el plan nacional de competencias digitales contempla otros 3.750 millones, «en el que el talento es la gran infraestructura». También ha afirmado que la ejecución de los proyectos debe contar con la colaboración público-privado.

En el segundo bloque del foro han intervenido Víctor Calvo Sotelo, director general de DigitalES, e Isidro Laso, experto del gabinete para la Innovación, la Investigación, la Educación, la Cultura y la Juventud de la Comisión Europea.

Laso ha dicho que siente «vergüenza» como español porque las zonas rurales de nuestro país son las que peor conectadas están de toda Europa, sobre todo en Castilla y León, Cantabria y Galicia. «El acceso a lo digital es un derecho básico», ha añadido.

Calvo Sotelo no ha sido tan pesimista y ha detacado «la gran ambición de España con la fibra óptica» y que los planes del Gobierno «nos permitirá pensar que España saldrá bien».

En la última mesa de este foro, sobre inteligencia artificial, han intervenido Nuria Oliver, cofundadora del European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, y Karina Gibert, catedrática en la UPC en Inteligencia Artificial y cofundadora del Intelligent Data Science and Artificial (IDEAI).

Oliver ha afirmado que Europa «no es competitiva» en la inteligencia artificial moderna. Geográficamente, está liderada por EE.UU., China y Reino Unido. «En Europa no tenemos una gran empresa tecnológica», ha subrayado. «Debemos atraer, retener y cultivar la próxima generación de talento investigador en Europa. Talento que ahora no está eligiendo quedarse en Europa y, si se queda, no trabaja para instituciones europeas».

Gibert añadió que en España «hay talento», lo que falta el engranaje que sostenga bien la creación de talento y de conocimiento y que fluya bien esta transferencia al sector productivo». Los fondos europeos se deben repartir «de forma más ágil, menos burocrática».

En Europa hay unas barreras, explicó Oliver, que impiden retener ese talento: «las salariales, porque los sueldos no son nada competitivos; de forma de trabajar, donde falta flexibilidad; de interacción con la industria».