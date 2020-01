Calviño planta al Ibex 35 y más de 150 inversores internacionales La vicepresidenta económica no ha acudido a la tradicional comida del Spain Investors Day por quedarse al almuerzo organizado a última hora por el presidente del Gobierno

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha dejado plantados a los asistentes al Spain Investors Day (SID), organizado por Estudio de Comunicación. El tradicional encuentro entre empresarios, inversores y gobierno no ha podido contar en su décima edición con la presencia de la responsable económica del Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos. La razón: Pedro Sánchez ha convocado a sus ministros y vicepresidentes a una comida tras el Consejo de Ministros de esta mañana, el primero de la legislatura, según apuntan los organizadores del SID.

La asistencia de Calviño, en el cartel del evento desde diciembre, ha permanecido en duda desde que se convocara el primer cónclave del nuevo Gobierno. Aunque fuentes consultadas por ABC reiteran que su intención era acudir a la cita, la titular de Economía no ha hecho acto de presencia en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde tiene lugar el foro.

Tras este giro de los acontecimientos, los inversores (más de 150 y más de 1.200 asistentes contando también a empresarios y consultores) se quedan sin el primer discurso de la legislatura. Y no solo eso: es habitual que en el marco del SID los miembros del Ejecutivo mantengan reuniones privadas con las grandes empresas y principales gestoras de fondos. Con este contratiempo, no tendrán lugar esos encuentros VIP con la vicepresidenta. En el lugar de la responsable económica del Gobierno ha acudido Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Tal como ha informado hoy ABC, los inversores contaban al menos con que la vicepresidenta llegara para el final de la comida para poder exponerle sus opiniones y preocupaciones sobre la economía española. Entre los asistentes que tendrán que esperar a otra ocasión para charlar con Calviño se encuentran Francisco Reynés (Naturgy), Maurici Lucena (AENA) y José María Marín Quemada (CNMC), entre muchos otros. Bancos de inversión como Bank of America o consultoras como KPMG también engrosan esa larga lista de pernalidades del mundo empresarial y financiero que han tenido que ver el plantón de la vicepresidenta.