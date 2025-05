Los inversores confían en reunirse, al menos, con la vicepresidenta Calviño El Spain Investors Day arranca hoy justo un día después de la toma de posesión de los ministros de Pedro Sánchez, que no mantendrá un encuentro privado o público con los empresarios e inversores asistentes

Con más de 1.200 invitados, el Spain Investors Day -tradicional encuentro anual entre gobierno, empresarios e inversores- arranca hoy justo un día después de la toma de posesión de los ministros de Pedro Sánchez. Momento idóneo para que el mundo financiero lance sus inquietudes al nuevo Ejecutivo, aunque la realidad es que no habrá encuentro privado ni público con el presidente del Gobierno -como sí ocurrió en la edición del año pasado- y permanece en el aire hasta la presencia de la vicepresidenta económica Nadia Calviño .

Estaba confirmada su asistencia a la hora de la comida -al igual que la de la titular de Industria, Reyes Maroto, en el desayuno, aunque esta sí que acudirá a la cena organizada en el Palacio de la Bolsa- pero el Consejo de Ministros convocado a las 10:00 a.m. hace peligrar su presencia ante los inversores. Ya que este año, por cuestiones de la formación de gobierno, no es posible que los inversores lidien con el presidente, fuentes financieras recalcan que su confianza está en que Calviño no termine por dejarles tirados. De consumarse, el Ejecutivo estaría obviando a cientos de inversores y a 41 empresas cotizadas españolas; el 71,4% procedentes del Ibex 35. Al elenco de asistentes, de hecho, regresan dos gigantes del selectivo nacional como Telefónica y Repsol, ausentes el año pasado.