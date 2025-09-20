El francés Hugo Cardon gana la segunda etapa

La segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec ya tiene vencedor. Tras 486 millas de navegación entre la bahía de Morlaix, en la Bretaña francesa, y la ciudad de Vigo, el francés Hugo Cardon, a bordo del Sarth'Atlantique, se alza con el triunfo en la meta gallega.

El joven debutante logró cubrir la distancia en 4 días, 2 horas y 14 minutos, imponiéndose a Alexis Loison (Groupe REEL), vencedor de la primera etapa, y a la primera mujer en cruzar la línea, Charlotte Yven (Skipper Macif 2023). En la clasificación general provisional tras dos etapas, Alexis Loison consolida su ventaja antes de una última etapa llena de peligros.

En el momento de la salida en la bahía de Morlaix el pasado lunes, pocos pensaban que Hugo Cardon, uno de los 13 debutantes de la regata, acabaría imponiéndose en esta etapa entre la bahía de Morlaix y Vigo. Una victoria que el joven patrón de Le Mans fue a buscar en cada punto de paso, en cada racha y en cada maniobra. Siempre, eso sí, bajo la presión de Charlotte Yven y de los grandes nombres de la clase Figaro, aunque nada impidió que Hugo lograse, gracias a una buena estrategia, estar donde debía en el momento adecuado.

«Soy consciente de que tengo un déficit de velocidad respecto a los demás, pero creo que consigo encontrar un buen posicionamiento», afirmaba Hugo en la última conexión por radio antes de la llegada. También admitía haber tenido que esforzarse al máximo para completar un recorrido de 486 millas que no dio tregua a la flota. «Creo que tuve un apagón la pasada noche. No sé ni lo que estaba haciendo, aunque no he tenido alucinaciones como en la primera etapa. Esta regata es increíble y poder participar y estar ahí delante es una locura», añadía.

Pero no todo fueron estrategias y tensión. Durante el recorrido hasta la ría de Vigo, los regatistas solitarios también pudieron disfrutar de algunos momentos de respiro: encuentros con grupos de delfines, escenas de caza con atunes y aves marinas, e incluso, para algunos, tras el susto, la aparición de ballenas.

Así, con parte de la flota todavía pendiente de cruzar la línea de llegada, Hugo Cardon (Sarth'Atlantique) se lleva el triunfo de la etapa y el Trofeo BENETEAU al mejor debutante.

Más temas:

Vela

Vigo