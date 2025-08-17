La flota parte de Portsmouth con Cartagena como objetivo

Cartagena se prepara para convertirse esta semana en epicentro mundial de la vela. La ciudad murciana será el final de la segunda etapa de The Ocean Race Europe 2025, que partió este domingo desde Portsmouth (Gran Bretaña) con siete IMOCA en liza. La flota recorrerá 1.400 millas náuticas hasta la costa española, con un fly-by en Matosinhos-Oporto a mitad de semana.

El ambiente en la salida fue espectacular, con un viento portante de 10-14 nudos en la Cowes. La primera batalla llegó pronto, en la puerta de puntuación de The Needles, donde el Biotherm de Paul Meilhat volvió a imponer su ley y sumó los dos puntos máximos en juego, seguido de Paprec Arkéa, que se llevó el segundo. Con este resultado, el barco francés mantiene su pleno de puntos en la general.

Etapa muy exigente

El trazado hasta Cartagena será exigente y variado: tras cruzar el Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya, la flota buscará los alisios portugueses antes de enfilar el Estrecho de Gibraltar y entrar en el Mediterráneo rumbo al puerto murciano.

«Esta etapa es fantástica, probablemente la más interesante tácticamente», apuntó Alan Roberts, co-patrón de Team Holcim-PRB, que regresa a la competición tras reparar su barco. «Pasaremos de la navegación en el Canal a los vientos portugueses y luego al Mediterráneo. Llegar a Cartagena será muy especial para todos».

El Team Malizia, segundo en la primera etapa, afronta con ilusión el reto. «Tendremos velocidad alta y viento fuerte, nuestras condiciones favoritas», señaló su co-patrón Will Harris, que navega junto a la campeona de The Ocean Race 2023 Francesca Clapcich.

Expectación en la ciudad

La llegada de The Ocean Race Europe supondrá para Cartagena un nuevo escaparate internacional. La ciudad ya fue sede de la regata en 2008 y 2011 durante la Volvo Ocean Race y ahora vuelve a acoger un final de etapa con gran impacto deportivo y turístico.

La organización espera miles de visitantes en el Race Village, que abrirá sus puertas coincidiendo con la llegada de la flota a finales de esta semana. La cita refuerza a Cartagena como destino náutico de primer nivel y uno de los grandes protagonistas del calendario de The Ocean Race Europe 2025.

