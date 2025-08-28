Los Vaurien competirán por el Nacional en Vilagarcía

La ría de Arousa será escenario, desde este viernes y hasta el domingo, de una nueva edición de la Copa de España de Vaurien, que reunirá a más de treinta equipos procedentes de distintos puntos de España y Portugal. La cita, organizada por la Real Federación Gallega de Vela (RFGV), tendrá como base el Centro Galego de Vela de Vilagarcía y contará con nueve pruebas en programa.

Las previsiones de viento del suroeste auguran un campeonato disputado y de gran nivel, en el que se darán cita varios de los mejores especialistas de la clase. «Estamos muy contentos de tener a la flota de Vaurien aquí, ya que es una de las clases más importantes en Galicia, con muchos y muy buenos deportistas. Tenemos muchas ganas de ver un gran espectáculo en el agua», destacó Bruno Gago, director técnico de la RFGV.

Entre los favoritos destacan los actuales campeones y subcampeones de España, Francesco Zampacavallo y Carlos Francés Armengot (RCN Valencia) y el dúo Pablo Cabello Vieitez – Óscar Romero (RCN Vigo), recientes subcampeones del mundo. También competirán Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCMA-RSC), terceros absolutos y campeones juveniles en el último Nacional, así como Nicolás González Franco, subcampeón del mundo juvenil, que navegará con Ramón Pimentel bajo la grímpola del RCN Vigo.

En categoría femenina sobresale la participación de la actual subcampeona del mundo y campeona de España, Paula González Esteban, que competirá junto a su hermana Paloma, también por el club vigués.

Este jueves se dedicó a las mediciones y registro de participantes, un trámite imprescindible para validar el material antes de la competición. «Hoy sellamos el material para comprobar que no se cambia durante los días de regata, y verificamos el peso de mástil y barco», explicó Nacho Campos, presidente del Comité Técnico.

Las regatas comenzarán mañana viernes con la primera salida programada a las 12:00 horas, mismo horario previsto para el sábado. El domingo, jornada decisiva, la competición arrancará a las 11:00 horas y la entrega de premios tendrá lugar a las 17:00 horas en el Centro Galego de Vela.

