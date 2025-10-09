Suscribete a
ABC Premium
Directo
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
Última hora
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

ROLEX MIDDLE SEA RACE

Tradición oceánica en el Mediterráneo

Más de un centenar de barcos partirán el 18 de octubre desde La Valeta con un recorrido de ida y vuelta de 606 millas rodeando la isla de Sicilia

Salida desde Malta de la última edición de la Rolex Middle Sea Race
Salida desde Malta de la última edición de la Rolex Middle Sea Race

J.S.

Cerca de 120 barcos de 30 nacionalidades formarán el próximo 18 de octubre a los pies de los bastiones de La Valeta (Malta) para protagonizar una de las estampas más impresionantes del calendario anual de las regatas oceánicas: La salida de la Rolex Middle Sea ... Race.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app