Tradición oceánica en el Mediterráneo

Cerca de 120 barcos de 30 nacionalidades formarán el próximo 18 de octubre a los pies de los bastiones de La Valeta (Malta) para protagonizar una de las estampas más impresionantes del calendario anual de las regatas oceánicas: La salida de la Rolex Middle Sea ... Race.

La Rolex Middle Sea Race es una tradición en el calendario de regatas de altura del Mediterráneo desde 1968. Participar en esta prueba de 606 millas náuticas (1.125 kilómetros), que comienza y termina en Malta y circunnavega Sicilia en sentido antihorario, puede significar enfrentarse a todo tipo de inclemencias meteorológicas; las comidas y el sueño se toman a toda prisa, descansar o cambiarse de ropa es un lujo y, a menudo, no es una opción. La diversidad de retos hace que sea tanto una prueba de espíritu como de habilidad y sus recompensas se miden por algo más que por los resultados.

El embajador de Rolex Tom Slingsby, campeón olímpico y tres veces nombrado Rolex World Sailor of the Year (Mejor Regatista del Año), participó en 2021 a bordo del supermaxi Comanche consiguiendo un triplete poco habitual: la victoria en categoría monocascos, la victoria absoluta y un nuevo récord de recorrido. Al hacerlo, descubrió lo que significaba imponerse en esta exigente competición:

«La Rolex Middle Sea Race puede ser uno de los recorridos más bonitos, pero también es uno de los más complejos. Lo tiene todo: estrechos pasos de marea, tramos en mar abierto, vientos suaves, brisas fuertes, altas montañas e islas. La variedad es implacable. Lograr tanto en mi primera regata es algo de lo que siempre estaré orgulloso, pero el verdadero logro radica en encontrar el valor para enfrentarse a los elementos y experimentar cómo un equipo puede unirse para superar los retos».

Tanto la regata como su organizador, el Royal Malta Yacht Club (RMYC), cuentan con el patrocinio de Rolex desde 2002 como parte de una relación de la relojera suiza con este deporte que se remonta casi 70 años. La Rolex Middle Sea Race comparte categoría con referentes como la Rolex Fastnet Race, la Rolex Sydney Hobart Yacht Race y la Rolex China Sea Race.

Todos los ingredientes

El evento combina todos los ingredientes de una gran regata oceánica. Cuenta con un lugar de salida inigualable, La Valeta. Y a lo largo de su recorrido alrededor de Sicilia está rodeado de naturaleza y vida salvaje a medida que transcurre por símbolos icónicos como la isla volcánica de Stromboli, la belleza escarpada de las islas Eolias y Egadas, el volcán activo del Etna, y los aislados puestos avanzados de Pantelleria y Lampedusa, ambos más cercanos a África que a Europa.

Los frecuentes cambios en el rumbo de la brújula provocados por el carácter circular de su recorrido pueden dar lugar a muchas variaciones en las condiciones encontradas, desde la fuerza y el ángulo del viento hasta el tamaño y la forma de las olas. La regata puede pasar de ser benigna a feroz en un abrir y cerrar de ojos, como indica Robert Scheidt, quíntuple medallista olímpico y embajador Rolex:

«Si quieres experimentar lo mejor de la navegación oceánica, la Rolex Middle Sea Race es una regata imprescindible. Puede ser dura, puede ser brutal. Sólo completar un recorrido como el de la Rolex Middle Sea Race ya es un logro. Hay que reunir muchas cosas. Cuando cruzas la línea de meta, sea cual sea el resultado, sabes que has logrado algo especial».

Una flota excepcional

Celebrada deliberadamente al final de la temporada de regatas en el Mediterráneo, atrae a quienes no vacilan en su deseo de enfrentarse a lo desconocido, y suele reunir a flotas excepcionales. Entre los 118 equipos de 30 nacionalidades que han formalizado su inscripción para esta edición número 46 no faltan equipos que ya saben lo que es saborear su gloria, como Red Bandit (ganador absoluto en 2024 con un TP52 y que compite este año con el Botín 56 Black Pearl), Black Jack 100 (ganador de la Rolex Fastnet Race 2025), el héroe local Elusive 2 (ganador en 2019 y 2020), o el legendario Stormvogel (ganador en tiempo real en la edición inaugural de 1968 y en 1969). De acuerdo con Mark Napier, comodoro del RMYC:

«A menudo nos dicen que el mero hecho de completar esta regata es un logro que hay que valorar, y cada año es un privilegio para el Royal Malta Yacht Club dar la bienvenida a todas las tripulaciones, tanto a las que participan por primera vez como a las que vuelven una y otra vez. Desde que comenzamos nuestra colaboración con Rolex, hace más de 20 años, la Middle Sea Race ha atraído constantemente a una flota estelar de todo el mundo, con tripulaciones que van desde talentos de la vela de élite hasta intrépidos y hábiles regatistas amateur. Esto es motivo de gran orgullo».

El codiciado premio de la regata es el trofeo Rolex Middle Sea Race, que se otorga al ganador absoluto en tiempo compensado junto a un reloj Rolex especialmente grabado.

Como es tradición, los cañones de Salutting Battery marcarán el inicio de la aventura para cada una de las clases participantes. El primer cañonazo sonará a las 11:00h del sábado, 18 de octubre.