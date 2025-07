«Mi hermano Antonio siempre está pendiente de como va el equipo»

Javier Banderas es el armador en activo con más Copas del Rey de Vela, participadas, con un total de 28 y en su palmarés cuenta con 14 podios en 15 ediciones consecutivas, 8 victorias de clase y 3 títulos absolutos. Desde sus inicios con el Tau Cerámica han sido distintos los proyectos y nombres para llegar al de los últimos años, Teatro del Soho San Miguel, un proyecto compartido con su hermano Antonio.

—Lleva ocho Copas del Rey ganadas, el récord está en diez, que lo tiene José Cusí con el Bribón. Está a dos ¿va a intentar superarlo?

—Yo me veo todavía unos años compitiendo, pero hay que ir poco a poco. Esto como lo que dice Simeone 'partido a partido'. Pues es lo mismo, sin prisa, pero yo encantado. No me fijo mucho en esos datos, pero llevamos una trayectoria bastante importante porque solamente hubo un año que quedamos cuartos y los demás años siempre hemos estado ahí en el podio. Siempre hemos estado segundos, terceros y primeros. Llevamos diez podios consecutivos en los últimos y no es fácil. Y tres absolutos, que tampoco es fácil. Estoy muy contento, y vamos a ver este año cómo se plantea. Vamos a intentarlo y vamos a estar ahí como defensores del título intentando estar lo más arriba posible.

—Aquellos años con el TAU, en el que hacían prácticamente todo el circuito de IMS, luego también la MedCup, donde la última época lo hicieron junto al Andalucía de Rafa Díaz. ¿Cómo recuerda aquellas épocas donde se empezaba en Málaga, y se acababa en Puerto Calero?

—Pues la recuerdo con mucho cariño, ¡cómo pasa el tiempo! Yo me montaba, en la regata de Málaga, en el mes de marzo, y hubo años que acabamos en las de Canarias en octubre. Teníamos a lo mejor 15 o 16 regatas, más entrenamientos, y era estar todo el día en el barco. Llegabas a tu casa en avión, pero después el barco tenía que ir navegando a otro sitio. Fuimos a navegar a Portugal, a Italia...eran temporadas muy completa y largas. La vela vivió un auge también muy fuerte en cuestión de patrocinios, después vino la crisis, pero creo que ahora estamos otra vez a unos niveles importantes.

—¿Con el tiempo echa un poco de menos aquellos finales de los 90 y principios de 2000?

—Echarse, se echa de menos. Fue como una enseñanza de todo lo que ha venido después, porque yo recuerdo los primeros años que llegabas a las boyas y tú veías unas maniobras que decías, 'bueno, ¿Cómo lo han hecho?' No sé. Ahora la gente que viene nueva, pues, a lo mejor nos está viendo a nosotros hacer esas maniobras, o yo qué sé, un Jayser, un Sandokan, o lo que sea, y que te salga bien, que el barco salga en una arrancada. Esto se consigue después de navegar mucho. Nosotros los primeros años íbamos tomando nota de todo. Después de tantos años y de tanto navegar juntos nos conoce

—Al final navegar en tantos barcos distintos os ha servido.

—El año pasado, por ejemplo, pasamos de navegar en un Swan 42 a un TP52, con lo que necesitábamos más tripulantes, de 12 a 16. Pero hemos ido acoplando a chavales jóvenes también, con mucho futuro, y creo que esa coordinación y compensación que hay entre la gente mayor y la gente joven al final han dado sus resultados. Tenemos gente en el barco muy joven que promete mucho en la vela.

—El objetivo, como siempre, es el de ganar, pero más este año, con el aliciente que es Campeonato de Europa. Que, por cierto, usted ya tiene un Campeonato de Europa de IMS en el palmarés.

—Sí fue en Punta Ala, en Italia, fuimos con un Farr 52. Tengo buenos recuerdos de aquella regata. Sería impresionante ganar un segundo Europeo.

—En los últimos años están navegando bajo el nombre de Teatro del Soho, que es el teatro que tiene su hermano en Málaga.

—La verdad que por nosotros han pasado muchos patrocinadores, pero es verdad que nosotros el teatro lo inauguramos a finales del 2019, y desde entonces pues a mí me gusta mucho que vayamos promocionando el teatro y nuestras obras de teatro, en las camisetas, en las velas, y la verdad es que es fantástico. Este año incorporamos también a San Miguel, y la verdad es que en ese sentido han hecho una apuesta importante. San Miguel es una empresa que también participa mucho en la vela, estuvimos en Copa América invitados por ellos en la base de American Magic, para ellos no es nuevo. Es unir el mundo de la cultura con el del deporte, Ellos están metidos por nosotros en el tema teatral, y ahora en el mundo deportivo coincidimos con los mismos patrocinadores, y para nosotros es importante.

—El barco además de llevar el nombre del Teatro del Soho, promociona muchas obras que se estrenan después del verano.

—El primer año fue con Chorus Line, después llevamos Gospel y el año pasado Gipsy, lo que pasa es que ya los musicales también van terminando, y este año volvemos otra vez con Gospel, porque después de estrenarlo hace dos años aquí, se fue de gira y este año vuelve otra vez al Teatro del Soho para terminar la gira.

—El espí que llevan siempre es llamativo.

—Sí, la verdad es que hemos tenido spis muy bonitos. El de Chorus Line también era una pasada con el sombrero y la ropa que llevábamos, la verdad es que es una manera de promocionar. Que dentro del patrocinio esté tu empresa y le esté dando cancha, porque la Copa del Rey es en agosto en agosto y nosotros la temporada normalmente las empezamos en septiembre, pues entonces nos viene bien. Montar un musical no es fácil, nosotros cuando el año pasado hicimos el musical de Gipsy, empezamos a hacer los casting de la gente más o menos en el mes de febrero, y en agosto yo estaba en la Copa del Rey y aquí estaban ya ensayando el musical, con lo cual vino perfecto, porque terminas. En la promoción te gastas muchísimo, y nosotros aportamos nuestro granito de arena para que la gente vaya viendo de qué va.

—Claro, y como es dinámico, pues también para las imágenes, las fotos, el vídeo, hace que sea distinto todos los años

—Exactamente, y la gente que le gusta el deporte y el teatro, también empezar a escuchar el nombre de un musical, pues es bueno.

—Su hermano Antonio siempre está muy pendiente de como va el barco, aunque no está directamente involucrado en el proyecto.

—Sí, y más ahora, que estamos con el teatro. De hecho en sus redes es una locura, porque todo lo que va publicando tiene una repercusión fantástica, tiene una gran cantidad de seguidores, y la verdad que nos beneficiamos también a nosotros a nivel publicitario. Es un enamorado de todos los deportes, no solamente de la vela, pero sí, él va siguiéndolo el día a día de cómo vamos, las clasificaciones, está esperando entre manga y manga muchas veces, y me tengo que bajar a coger el teléfono y decirle que hemos ganado, que vamos terceros, vamos cuartos, porque no para, tengo muchos mensajes de él, y que esté ahí pendiente de cómo vamos para nosotros es importante.

—Nos consta que le gusta mucho el mar e incluso navegó en alguna regata.

—Tiene mucho trabajo y no tiene tanto tiempo, y no se lo puede combinar. Estuvo navegando hace muchos años en algunas regatas en Castellón y en Palma. Le gustan todos los deportes, jugaba al fútbol y si hubiera continuado, hubiera llegado a ser alguien. Eso es lo que tenía en la cabeza, pero después tuvo una lesión en el tobillo, y al final se metió en el teatro. Pero si él tenía algo claro en la vida, hiciera lo hiciera iba a llegar, o sea. Y la verdad que lo que conseguido mejor en el mundo del cine y el teatro es mejor. Si hubiera seguido en los deportes, ahora estaría de comentarista.

—¿Cree que algún día se va a animar a subirse al barco o no?

—Él navega por la costa de Málaga en mi barco, salimos muchas veces a navegar, porque para él es muy complicado ir a la playa. Entonces la mejor opción es, oye, pues salimos en el barco, nos damos un bañito, y tan bien.