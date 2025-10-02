Suscribete a
Sinner aprieta el pulso con Alcaraz

El italiano se corona en Pekín y recorta puntos al español en la pelea por el número 1

Jannik Sinner, en la final del torneo de Pekín
Jannik Sinner, en la final del torneo de Pekín EFE
Javier Asprón

La pelea por el trono mundial del tenis se intensifica a pocas semanas del cierre de la temporada. Todo sigue abierto en esa rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por acabar el curso como número uno. Ambos contendientes cerraron con éxito el primer ... capítulo de la gira asiática: Alcaraz se coronó en Tokio ante Taylor Fritz y Sinner respondió ayer en Pekín derrotando al prometedor Learner Tien con un contundente 6-2 y 6-2. El triunfo en la capital china permitió al italiano recortar 170 puntos al español en el ranking ATP, para situarse a 590 y con la opción de recuperar antes de que acabe el mes la corona que perdió a principios de septiembre, precisamente tras ceder ante el murciano en la final del US Open.

