Ruud - Draper | Horario, canal de televisión y dónde ver online la final masculina de Madrid hoy

El Mutua Madrid Open llega a su fin y para último menú del torneo se presentan Casper Ruud y Jack Draper. Son dos novatos en la final de la Caja Mágica pero tienen todos los atributos para dar el mejor de los espectáculos.

El noruego, 26 años y 14 del mundo, llega a este último día de torneo con una buena capa de confianza después de superar sus propios problemas personales y a rivales como Rinderknech (6-3 y 6-4), Korda (6-3 y 6-3), Fritz (7-5 y 6-4), Medvedev (6-3 y 7-5) y Cerúndolo (6-4 y 7-5). Además, cuenta Ruud con un muy buen historial en tierra batida, pues once de sus doce títulos han sido en esta superficie.

Ha pisado dos finales de Masters 1.000, en Montecarlo 2024, que perdió con Tsitsipas, y Miami 2022, que perdió con Alcaraz. Así que no le queda más que confiar que a la tercera irá la vencida, como dijo tras la semifinal. «Es un poco irónico, porque 2024 lo empecé mucho mejor que este año, pero ahora vuelvo a estar en una final. Y espero poder ganar esta vez. Haré todo lo posible por ello, y estoy listo para conseguirlo. Pero si no, la vida sigue y seré la misma persona, y seguiré buscando el primer gran título de mi carrera».

Vuelve a estar feliz de ser tenista, después de pasar un bajón anímico en el que necesitó ayuda para salir. «La vida del tenista es una vida difícil en muchos sentidos, con muchos días de viaje, y llega un momento en que sientes que es demasiado. . A veces te sientes como en una rueda de hámster. Me alegro de haber sido sincero conmigo mismo y darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me ha funcionado de maravilla y encontré una reacción rápida.. Me ha ayudado tener a alguien para hablar de ciertas cosas. Ahora siento más alegría y me despierto cada día con una sonrisa», admitía sincero ante los micrófonos. Como lo fue con este periódico cuando confesaba el año pasado que le había pesado la losa de no haber ganado un título ni siquiera 500 antes del Conde de Godó 2024.

Ya tiene uno de esta categoría 1.000 su rival en este último día de torneo en Madrid. Jack Draper, derribada la puerta del top ten gracias al cañón que tiene por mano izquierda, se coronó en Indian Wells el pasado mes de marzo después de dejar por el camino a contrincantes como Fonseca, Fritz, Shelton, Alcaraz y Rune. Con 23 años, ha crecido tanto tenística como físicamente, pues confesaba que andaba algo justo de prestaciones antes de este estirón de los últimos meses. «Necesitaba ser consistente, confiar en el trabajo que estaba haciendo, con la mentalidad correcta y hacer las cosas bien en el día a día», explicaba sobre su proceso hasta la clase alta de la tabla.

Son dos estilos los que convergen en esta final: solidez, recursos terrícolas y paciencia por parte de Ruud, dos veces finalista de Roland Garros y alumno aventajado de la academia de Rafa Nadal; potencia, agresividad y saque por parte de Draper. El resultado de ese choque de pareceres se resolverá este domingo, pues nunca se han enfrentado el noruego y el británico.

A qué hora se juega la final Ruud - Draper del Mutua Madrid Open 2025

La final masculina entre Ruud y Draper está programada para las 18.30 horas del domingo 4 de mayo en el Estadio Manolo Santana.

Antes, a las 15.30 horas, se disputará la final femenina de dobles entre Sorana Cirstea/Anna Kalinskaya contra Veronica Kudermetova/Elise Mertens.

Dónde se emite la final masculina del torneo de Madrid 2025

El partido entre Ruud y Draper lo emitirán Televisión Española y Movistar, las dos plataformas que tienen los derechos del Mutua Madrid Open.