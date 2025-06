El equipo de Nadal después de Nadal

Para siempre en la Philippe Chatrier, y en Roland Garros, la huella de Rafael Nadal. Ahora ya sí, con un adiós como se merecía. Que no haya tocado una raqueta desde su último golpe, en noviembre de 2024, no significa que esté parado, pues ... tiene entretenimiento entre publicidades, actos de las empresas a las que está ligado y su academia. Pero con su adiós también llegó el día después de quienes lo habían llevado hasta esas lágrimas en la Chatrier, que lo echa de menos, filas y filas para hacerse una instantánea en su estatua a pesar del día plomizo y con lluvia intermitente en París. No hay homenajes tan rotundos para su equipo, pero tampoco van aburridos tras la experiencia con Nadal.

Han pasado siete meses y a Carlos Moyà, su entrenador desde 2017, le está sentando bien el descanso. Amigo desde niño, con quien compartió entrenamientos, partidas de videoconsola y hasta un dobles olímpico en Atenas 2004, admitió que el adiós abrió una etapa de luto. El vínculo era, es y será íntimo, profundo y para siempre. De ahí que repita en todos los medios que se merece un tiempo de descanso y de reflexión; el que haga falta, como señaló en una entrevista en Cope. «Igual en unos meses o en unos años, cambio de opinión, pero ahora mismo mis planes son estar unos años en casa, tranquilo, con mi mujer y mis hijos». ¿Haciendo qué? «Mil cosas distintas, viajar y estar con ellos, haciendo deporte, teniendo libertad de horarios, que es algo que nunca había tenido. Estoy agradecido por todo lo que me ha pasado y por el momento que estoy viviendo ahora. Han sido ocho años y te sientes un poco cansado y vacío. No sería honesto empezar ahora con alguien, no tengo la energía», contó en un acto a principios de mayo. Un proceso de 'desintoxicación' que, sin embargo, no está exenta de ofertas como entrenador, porque fue un buen mentor de Milos Raonic antes de su obra maestra con Nadal, que no era alcanzar un Grand Slam, y ganó seis, sino mantenerlo en la cima y más allá. Estos días incluso llegaron ecos de que podría unirse al equipo de Jannik Sinner, toda vez que el italiano se queda sin Darren Cahill a final de temporada. No sonaría descabellado, pero por ahora Moyà ha dicho 'no'. «Es un 'fake' como la copa de un pino», zanjó en Radio Nacional. El tiempo, la adrenalina y el gusanillo del tenis dirán si acaba en 'sí'.

Dijo un sí rotundo Marc López a continuar su incursión en los banquillos con Jasmine Paolini. El barcelonés se sumó al equipo de Nadal en 2021 con unas instrucciones muy claras: ser entrenador, no amigo. Y costó, reconocía en Madrid. «Cómo le dices Rafa cómo golpear una derecha, un revés o una volea. Es difícil y me llevó un tiempo adaptarme. Me ayudó mucho Moyà, porque él lo hacía y también era su amigo. Al final logré decirle a Rafa todo lo que pensaba. Fueron tres años muy agradables».

De aquella experiencia se llevó un montón de consejos porque también el profesor aprende cada día del alumno y de las circunstancias. Y así triunfa con la italiana. Primer encuentro en Barcelona en abril y semifinal en Stuttgart; en Madrid no pasó de segunda ronda, pero las horas de vuelo juntos rindieron en Roma, campeona en casa, también en dobles. En París, finalista en 2024, ya está en cuartos. López no descarta seguir en este cargo, con Paolini o con más jóvenes para llevarlos de la mano a donde él llegó. A guiar a futuras estrellas se dedica el último que se incorporó al equipo, Gustavo Marcaccio.

El otro pilar en la vida del balear, su fisioterapeuta Rafa Maymó, sigue fiel a su papel en la sombra tan vital como discreta, confesor, amigo, todo; un vínculo que no se ha cortado, colaborador ahora en el servicio de la academia del balear en Manacor. También permanece a su lado Carlos Costa, porque no habrá tenis, pero sí mil actos y actividades que llenan la agenda. Nadal ya no es tenista, pero no se aburre. Tampoco el equipo que lo sustentó.