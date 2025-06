Emotiva despedida de Roland Garros a Djokovic, por si acaso: «Quiero seguir, pero no sé qué pasará»

«Solo puedo mostrar mi enorme gratitud por el apoyo que he recibido. Creo que nunca había sentido tanto apoyo en este estadio durante mi carrera en los partidos contra los grandes jugadores. Así que estoy muy muy agradecido y ha sido un honor experimentar esto. Por supuesto, no ha sido el final más feliz, pero me han hecho seguir en pie y levantarme y darme la energía que necesitaba para seguir luchando hasta la última pelota. Que es lo que he hecho», iniciaba su discurso Novak Djokovic después de perder en semifinales contra Jannik Sinner por 6-4, 7-5 y 7-6 (3). La Philippe Chatrier en pie, con ovación de gala en su despedida, en la que se detuvo el serbio porque en estos momentos, con 38 años, ya no sabe si será la última vez que pise cada pista por la que discurre su 2025.

Alzó los brazos, dejó las bolsas, agradeció con la mano en el corazón ese homenaje improvisado de la pista y del tenis que se resiste a dejarlo marchar, agarrado el personal a su leyenda, a su gen competitivo, a todo lo que ha sido, es y será para no ver desaparecer al tenista de los récords, 24 Grand Slams en su palmarés, entre otras muchas proezas. Para no ver desaparecer una época magnífica e irrepetible de la historia del tenis. Para no ver desaparecer al último del 'Big three'.

«Este ha podido ser mi último partido aquí. Por eso he estado un poco más emocional al final. Pero si este ha sido el último en Roland Garros, ha sido maravilloso en términos de ambiente, de lo que he recibido de la grada», comentó, que con 38 años vive más al día que nunca. «En este punto de mi carrera, no sé lo que pasará mañana. Pero quiero seguir. Obviamente, Wimbledon es el próximo Grand Slam, que es mi torneo favorito desde que era pequeño. Voy a hacer todo lo posible por estar listo. Creo que mis mejores opciones están en Wimbledon para poder ganar otro Grand Slam, o también en pista rápida como en Australia», deslizaba el serbio, consciente de que el tenis ha cambiado y que a él le cuesta encontrar la motivación en torneos que no sean de los de dos semanas largas.

Y que será el cuerpo y la cabeza quienes decidan en su momento, que ahora no puede tomar esa decisión de retirarse ni de asegurar que volverá a la Philippe Chatrier. «He dicho que ha podido ser mi último partido aquí, pero no he dicho que lo haya sido. Doce meses son muchos en este momento de mi carrera. ¿Tengo las ganas de jugar más? Sí, desde luego. Pero ¿seré capaz de seguir jugado de aquí a doce meses? No lo sé, no lo sé. Esto es lo que puedo decir ahora mismo».

Aseguró que se va a ceñir a su plan del año, que pasa por jugar los cuatro Grand Slams. Que ha llegado a la semifinal de Australia, en la que tuvo que retirarse por lesión, y a la de Roland Garros, donde solo Jannik Sinner pudo frenarlo. «Ha sido un momento muy especial para mí, jugar contra Novak en la semifinal de un Grand Slam. Es increíble. He tenido que jugar el mejor tenis que he podido. Novak es un gran ejemplo para todos, especialmente para los jugadores jóvenes, jugando ese tenis increíble. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada. Somos muy afortunados de verlo jugar a este altísimo nivel», admitió el italiano, que reconoció que le había sido un poco difícil jugar contra una leyenda, y con el apoyo del público en favor del serbio: «Ha conseguido tantísimas cosas. Es el mejor jugador de la historia de nuestro deporte. He intentado no pensar en eso, pero antes de salir a la pista sientes esa tensión, sientes quién está a punto de ponerse delante de ti en la red».