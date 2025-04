Alcaraz - Davidovich: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la semifinal del Masters de Montecarlo hoy

Tendrá el Masters 1.000 de Montecarlo un finalista español después de las victorias de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich en cuartos. Ambas sufridas, trabajadas, con más sombras que luces, pero respetables en cualquier caso porque derivan en una semifinal y porque suman enteros en las manos de los dos tenistas.

«Tengo que dejar de quejarme y ser más profesional, no mostrar tanto mis emociones. Y hoy he sido capaz de mantener la calma», alcanzaba a decir el malagueño, que había sufrido sus propios demonios ante Jack Draper –enfado, rabia, lágrimas, perdón–, pero templó la mano y la cabeza para deshacerse de Alexei Popyrin en apenas 69 minutos (6-3 y 6-2). Tercera semifinal este curso, tercera también de un Masters 1.000, y segunda en esta pista que maneja con maestría, pues ya pisó esta y la siguiente ronda en 2022 (perdió la final ante Stefanos Tsitsipas).

Es la décima semifinal de un torneo como este para Alcaraz, pero también llega renqueante, con más fantasmas en la cabeza que lucidez. Protagonista de otro partido errático (41 fallos, solo 18 ganadores), sin continuidad ni frescura, aturullado por un Arthur Fils que manejó con antojo la pelota y la iniciativa en cada punto, con una mano de hierro que descerrajaba saques, derechas y reveses que desnortaron a Alcaraz. Sin embargo, ha aprendido el murciano a ser paciente, a confiar, a seguir un poco más, a encontrar la luz donde solo asoman sombras.

También ayer, que no acertaba ni al resto ni con el saque, que la derecha le salía a trompicones: una bien y tres mal, siempre incómodo ante el nivel del francés. Pero halló la luz, los puntos para levantar el brazo, el puño y a la grada, y se empleó a fondo para retorcer el partido a su favor, afrontar con concentración siete bolas de rotura en el segundo set y arrastrar hacia las dudas a su rival, que se quedó sin entender cómo tuvo tres bolas para 6-5 y saque y acabó perdiendo el set por 7-5. Tanto había hecho Fils hasta ese momento que ya no le quedó nada. Y ahí están la madurez y la experiencia del murciano acabado el chaparrón: sacó la luz con 'drive' y saque-dejada. «En tierra batida es más fácil jugar la dejada. Partidos como este me dan más confianza para seguir haciéndolo», confesaba después.

Es un paso de gigante en una semana en la que ya había dado varios hacia delante. Pues le costaba al murciano este torneo. En su primera participación no pasó del estreno, y se ausentó por lesión en 2023 y 2024. En este 2025 le está costando, pues se desperezó con un set en contra ante Francisco Cerúndolo en el debut y aunque fue muy superior a Altmaier, también fue víctima de sus propios errores. Pero se mantiene en pie, aliviado, en semifinales y mucho margen de mejora.

Será una prueba física y mental entre Alcaraz, 21 años y 3 del mundo, y Davidovich, 25 años y 42 del mundo. Los dos cargan la pelota con peso, pero también tienen imaginación para tergiversar el tenis de intercambios largos. Y es, además, una semifinal de buenas noticias para el tenis nacional, pues no venía un enfrentamiento patrio en este torneo desde 2017, cuando Nadal y Ramos pelearon por el título. También en 2011 Nadal y Ferrer llegaron al último día; en 2010, hubo tres semifinalistas: Verdasco, Nadal y Ferrer; en 2005, Nadal y Ferrero alcanzaron la penúltima ronda; en 2003, Moyá y Ferrero; y en 2022, la final; por contar solo el siglo XXI. Es la tradicional cultura de la tierra batida que arraigó tanto en este país y que continúa vigente en esta edición con el murciano y el malagueño. Entre ellos, solo hay un antecedente: en los cuartos de final del Conde de Godó de 2023, con triunfo para Alcaraz por 7-6 (5) y 6-4, así que se espera otro duelo de palomitas este sábado. En la segunda semifinal, De Miñaur-Musetti.

A qué hora juega Alcaraz el partido de semifinales de Montecarlo hoy

El partido entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich está programado para este sábado 12 de abril, no antes de las 13.00 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en Montecarlo

El partido entre Alcaraz y Davidovich se emite por Movistar+ en el canal Movistar Plus (dial 7) , plataforma que tiene los derechos del Masters 1.000 de Montecarlo. Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es.