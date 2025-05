La peineta de una aficionada que la tomó con Nadal

El tenis, tan elegante en su esencia, tuvo en la jornada de la segunda ronda del Abierto de Australia dos momentos surrealistas y que poco tienen que ver con este deporte. El primero lo protagonizaron los italianos Fabio Fognini y Salvatore Caruso , que terminaron el partido con más que palabras. Y el segundo, durante el partido de Rafael Nadal contra Michael Mmoh .

En el segundo set, cuando el balear sacaba con 5-4, una aficionada se dedicó a hablar en voz alta. Nadal decidió parar antes de hacer su segundo saque y, después de unos segundos de murmullo, preguntó en voz alta «¿Qué está ocurriendo?».

Las cámaras, entonces, enfocaron el lado de la grada donde se estaba produciendo el tumulto y la aficionada sacó el dedo corazón mostrándoselo a Nadal . Este, diplomático, se lo tomó con humor, pero la aficionada siguió haciendo ruido y haciendo gestos contra el español.

👀 ¡¡¡¡PERO ESTO QUÉ ES!!!!! ¡¡¡¿PERO ESTO QUÉ ES?!!!



¿Una señora molestando a @RafaelNadal al sacar y encima LE HACE UNA PEINETA?

#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/xhHk7DAeYX — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 11, 2021

Después de unos momentos de incertidumbre, Nadal, Mmoh y el juez de silla decidieron que el juego continuara, pero no pudieron hasta que la aficionada fue sacada, entre abucheos, de la pista. El tenista español respondió con tres saques directos al momento de distracción. Y acabó llevándose el segundo set por 6-4. Pero es muy posible que nunca haya vivido una situación semejante.

Cuando eres más de Federer que de Nadal. (🎥 @Eurosport_ES) pic.twitter.com/JTdWVi9aan — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) February 11, 2021

« Esta noche ha sido positiva, muy buenas noticias para mí ganar en tres sets . Siempre tengo mucho respeto por mis rivales. Estuve viendo vídeos en Youtube para conocer cómo era su tenis y estar preparado», declaró Nadal tras el partido.

Sobre el incidente con la aficionada, el balear, aún sorprendido y entre risas, no quiso profundizar en su inusual comportamiento: « No, no quiero saber qué es lo que quería decirme la señora de antes, No ».

