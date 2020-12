Tenis Homenaje y emotivo mensaje de Nadal a las víctimas del coronavirus al recibir la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid El tenista se mostró muy agradecido por la distinción y mandó un mensaje de ánimo y fuerza para los más afectados por la pandemia

Rafael Nadal recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Y así de emocionado y agradecido se mostró el tenista una vez condecorado con esta distinción: «Lo primero de todo, quiero empezar recordando a todas las víctimas de esta pandemia y sus familias. A todos nos afecta, pero especialmente me gustaría un mensaje de ánimo a las familias que han perdido a un ser querido. También quiero decir unas palabras a doctores, enfermeras y todo el servicio sanitario y un reconocimiento a los cuerpos de Fuerzas y Seguridad del estado. Gracias.

«España hará lo que siempre hemos sabido hacer: salir adelante en las circunstancias más difíciles.

Presidenta, muchas gracias por este reconocimiento e imposición de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Para mí es todo un honor y me faltan palabras de agradecimiento. Quiero agradecer y compartir esta distinción con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Me siento muy cercano. Recibo siempre un cariño especial, y he tenido momentos inolvidables deportivos y personales. En esta época dorada para el deporte español, todos debemos mucho a la Comunidad de Madrid porque siempre nos ha dado mucho.

Espero que esta situación sea pronto parte del recuerdo y que volvamos a disfrutar de las cosas que nos han hecho felices.

Gracias a todos los jóvenes que me han acompañado y a todos los que están aquí para hacer un día inolvidable para mí. Muchas gracias y nos vemos pronto».

Abrió el acto, Ignacio Aguado, vicepresidente Consejero de Deportes, con unas palabras muy sentidas que reúnen los sentimientos que despierta el tenista en muchísimos aficionados españoles: «Es un honor otorgar esta Cruz a un madrileño de Manacor. Intentaba hacer un resumen de tu currículo, pero es imposible. A los que les gusta el deporte y a los que no se quedan ensimismados viendo cómo juegas. Has conseguido hacer creer a la gente que las cosas que parecen imposibles que son posibles, haces que lo imposible sea solo un opinión y eso lo hacen muy pocas personas. Es admirable ver cómo ganas cada partido y cada punto, pero también cuando pierdes. Para nuestra generación es un honor. Tu grandeza, Rafa, no está en tus vitrinas, está en tu corazón. Que te permite ganar 20 Grand Slams o te hace coger una escoba y ayudar a tus vecinos. Gracias por llevar la marca España por todo el planeta y gracias por hacernos sentir orgullosos dentro y fuera de las pistas».

Para acompañar al tenista, un grupo de jóvenes deportistas como Sara Andrés, atleta paralímpica, con los que luego Nadal compartió una charla: «Todos lo admiramos por sus logrso deportivos, pero más todavía por cómo es en persona. Es la primera vez que lo veo en persona y por eso estoy tan nerviosa. Cómo te has esforzado tanto aun con dolor. Me has servido de referente y lo eres para todos por tu perseverancia. Yo perdí mis pies y me cambió la vida, ha hecho que sea mejor persona y estoy agradecida porque he encontrado en el deporte las ganas de seguir viviendo y superarnos. Las personas con discapacidad también queremos parecernos un poquito más a ti. Muchísimas gracias por toda tu ayuda, aunque no lo sepas es muchísima. Gracias de corazón».

Paula Martínez, tenista: «Gracias, Rafa, por estar en nuestras vidas. Eres un modelo para todos los que jugamos y no jugamos al tenis. ¿Qué te voy a contar a ti, cuando compites contra el rival y contra ti mismo? Cuando te veo ganar, me encanta, y cuando te veo perder, y eso que pierdes muy poco, te veo con las ganas de seguir jugando. Tus valores van mucho más de las pistas. Enhorabuena por ser la persona que eres. Te queremos».

Y cerró el acto, Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad: «Todo está en la batalla mental, algo que muchas veces ha dicho Toni Nadal, tío y durante muchos años entrenador de Rafa. Nadal fue uno de los tenistas más precoces de la historia. Siguió creciendo y venciendo a sus rivales con su fuerza mental. Y si hoy tiene 20 Grand Slams es porque siempre ha sido consciente de sus limitaciones y no ha caído en la autocomplacencia. El carácter se forja con las virtudes y también aceptando los obstáculos.

Rafa, a cuántas personas has hecho felices por tus victorias. El carácter como el de Nadal implica no culpar a otros y una gran capacidad de autoexigencia.

Hoy, la Comunidad de Madrid ha ofrecido el mayor reconocimiento por su descomunal palmarés y a su excelente forma de ser. Un hombre lleno de valores. Hasta en sus momentos más duros ha tenido un trato exquisito hacia sus rivales y nunca le ha negado un autógrafo a un niño. Te hemos visto achicando agua, recaudando dinero por los damnificados por el coronavirus, una fundación para ayudar con niños y personas con discapacidad. Quiero agradecerte una última cosa: que seas capaz de unir a todos los españoles alrededor de tu raqueta. Muchos no sabrán de tenis, pero que el de la cinta y la raqueta es nuestro. El orgullo que sientes por tu país nos recuerda que cuando nos lo proponemos somos únicos. Gracias, Rafa, en Madrid y en el resto de España, te queremos».