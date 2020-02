Tenis Maria Sharapova se retira a los 32 años

Maria Sharapova, exnúmero uno mundial y ganadora de cinco Grand Slam, ha anunciado su retirada definitiva del tenis a los 32 años.

«¿Cómo dejas atrás la única vida que conoces? ¿Cómo te apartas de las pistas donde te has entrenado desde que eras una niña, del deporte que amas, que te ha regalado momentos inolvidables y por el que has derramado lágrimas, un deporte en el que has encontrado a tu familia, entre los que s eencuentran los aficionados que te han seguido durante más de 28 años?

Soy nueva en esto, así que perdonadme. Tenis, digo adiós».

Con estas palabras anunció Maria Sharapova en una carta escrita por ella misma y publicada en Vanity Fair que dejará la raqueta y comenzará una nueva vida en la que está deseando disfrutar de cosas como permanecer junto a su familia, beber un café por las mañanas, excursiones inesperadas los fines de semana, jornadas de trabajo de su elección, como el baile.

Icono del circuito, referente para muchas generaciones, atractiva para cientos de marcas, peleó siempre por los grandes trofeos. Son cinco los Grand Slams que ha conquistado, además de otros 31 títulos WTA. Fue finalista en otros cinco grandes. Explica que todavía coleccionaba fotos cuando levantó su único Wimbledon, con 17 años, a toda una Serena Williams. Sus batallas contra la estadounidense fueron siempre un espectáculo: como las finales de Australia 2007 y 2015 o la de París en 2013, o la lucha por el oro en Londres 2012, que cayeron del lado de la pequeña de las Williams. En 2006 triunfó en el US Open, contra la belga Justine Henin. Australia lo conquistó en 2008, ante Ana Ivanovic. Y Roland Garros fue suyo en 2012 (ante Sara Errani) y en 2014 (contra Simona Halep).

Sus mejores éxitos llegaron en años pares, pero también su mayor batacazo: en 2016 una sanción por dopaje (Meldonium) la dejó fuera de las pistas casi dos años. A su regreso, nada fue igual. El tenis había seguido girando más rápido de lo que ella pudo alcanzar. El castigo, reducido a 15 meses, no le impidió volver a ganar un trofeo a su regreso, en China en 2017, pero su 2018 y 2019 estuvieron plagados de derrotas en primeras rondas que mermaron su ranking, su confianza y la atención de las marcas publicitarias.

A los 32 años, Sharapova se despide de las pistas: «El tenis me ha enseñado el mundo y de qué estaba yo hecha. Cómo me probé a mí misma y medí mi crecimiento. Y quiera que sea el siguiente capítulo de mi vida que elija, mi próxima montaña, seguiré empujando, seguiré ascendiendo, seguiré creciendo».