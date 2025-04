El biógrafo de Djokovic: «Creo que se está vacunando tras superarle Nadal en triunfos de Grand Slam»

La victoria de Rafa Nadal el pasado domingo en el Open de Australia ante el ruso Daniil Medvedev, con la que el español se convirtió en el primer tenista de la historia en lucir 21 Grand Slam en su palmarés, podría haber hecho cambiar de opinión a Novak Djokovic, que habría decidido vacunarse contra el coronavirus . Así lo ha indicado el biógrafo del serbio, Daniel Müksch, en unas manifestaciones al medio austriaco 'Heute'.

Con su triunfo en una emocionante remontada ante Medvedev, Rafa Nadal rompió el empate a 'majors' que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic, que no pudo participar en el Open de Australia al no estar vacunado contra el Covid. A pesar de ello, el serbio, de 34 años, acudió al país oceánico, aunque finalmente fue deportado. «Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slam de Rafa Nadal lo estén empujando a hacer eso», ha afirmado Daniel Müksch en el citado medio.

Ver al tenista español elevado a lo más alto de la historia del tenis mundial y ser superado en esa particular carrera con el español por los aumentar el número de Grand Slam se habría convertido en una razón más que poderosa para que el Djokovic hubiera decidido cambiar de idea para acceder a ser vacunado.

Según la normativa que impera actualmente en Francia, Reino Unido y Estados Unidos , si el serbio no se vacunara podría tener problemas para disputar los otros tres grandes de la temporada como ya le sucedió en Australia. Aunque Djokovic había alegado que había superado el coronavirus recientemente, una de las excepciones que el país recoge en sus condiciones especiales para poder acceder al país durante la pandemia, finalmente fue deportado. Estados Unidos prohíbe entrar en su territorio los que no tienen pasaporte sanitario, un problema que el serbio podría sufrir también en Wimbledon y Roland Garros.

Ante el temor de que Nadal puede seguir abriendo brecha en la carrera por los Grand Slam , Djokovic, que no juega desde desde prinicipios de diciembre de 2021 en las semifinales de la Copa Davis, habría decidido dar el paso de vacunarse. Si finalmente lo hace, podría disputar los dos Másters 1.000 de Indian Wells y Miami, los dos primeros del calendario 2022, y acudit ya a Roland Garros, el próximo grande.

Tras su triunfo en Australia, Nadal se mantiene como número cinco del ranking mundial de la ATP con 6.875 puntos, acecha ya al griego Stefanos Tsitsipas (7.170), cuarto, mientras que el alemán Alexander Zverev está todavía algo lejos (7.870) en una clasificación donde el ruso Daniil Medvedev, subcampeón ante el manacorí, recorta a Novak Djokovic y se queda a menos de mil puntos del número uno. El serbio, que se estrenará en 2022 en el ATP 500 de Dubai (el próximo 21 de febrero) inició el pasado lunes su 358ª semana al frente de la jerarquía mundial del tenis.

