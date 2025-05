Feliciano López: Mi alcalde me representa

Corren tiempos en los que los ciudadanos hemos perdido la fe y la confianza en los políticos . Yo, personalmente, siempre, he sido más de creer en las personas, independientemente de su ocupación en la vida, pero no por ello mi decepción es menor. Considero que a menudo la responsabilidad que les otorgamos a los políticos con nuestro voto les viene grande, y tengo serias dudas acerca de su capacidad para resolver los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos.

Estamos ante una situación sin precedentes que se está llevando por delante la vida de muchas de las personas que levantaron y reconstruyeron nuestro país después de una guerra civil , y que ahora se están yendo de manera inhumana, en soledad y sin poder sentir el cariño y el amor de sus seres queridos en esos terribles momentos. Qué triste, ¿no?

Tengo la inmensa suerte de poder disfrutar todavía de mis dos abuelos maternos, que con 88 y 90 años viven solos y se valen por sí mismos para prácticamente todo. Durante estos días, cuando hablo con ellos, me dicen que están muy bien pero a la vez preocupados por nosotros. Qué curioso, pienso que debería ser justo al revés. Después de lo que han pasado y ahora esto… Definitivamente, nuestros abuelos están hechos de otra pasta . Siento en el alma la pérdida de todas las personas que se ha llevado esta pandemia, pero las imágenes de las residencias estos días no las podré olvidar jamás… Como tampoco olvidaré que somos el país con más sanitarios contagiados por número de habitantes, personas a las que lo de héroes a veces les suena a chino debido a la humildad y naturalidad con la que desempeñan su labor.

Mi madre, enfermera de profesión que ha superado la Covid-19 gracias a Dios, está deseando volver a su trabajo porque dice que ella ha escogido esa profesión y hacen falta muchas manos en estos momentos en su hospital. Entre muchas de sus enseñanzas, hay una que la llevo grabada en mi mente y me acompaña siempre. Cuando empecé a competir y perdía un partido, la decepción era tremenda y ella muchas veces me decía: «Hijo, es un partido de tenis, los dramas de verdad son los que veo yo en el hospital». ¡Gracias, mamá, por abrirme un poco los ojos! Confieso que en las derrotas más duras esas palabras me han ayudado a relativizar lo que significa perder un partido.

Hoy he dormido mal, algo muy común en estos días en los que estamos continuamente escuchando noticias negativas y en los que la incertidumbre de no saber cómo será el mañana va haciendo mella en nuestras cabezas. Pensaba en personas que en estos momentos de oscuridad iluminan un poco nuestros caminos y nos aportan algún atisbo de esperanza para el futuro. Pensé en varias personas, y una de ellas era un político. Por un momento creí que estaba soñando… Esa persona (no quiero llamarle político) es nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida , el alcalde de la ciudad más castigada por esta terrible pandemia.

La persona que estos días está arrimando el hombro como el que más y que ha convertido las calles de Madrid en su propio despacho. Ante situaciones tan difíciles, los ciudadanos a menudo no encontramos respuestas a nuestras preguntas, y es por ello que necesitamos del liderazgo de personas como nuestro alcalde para seguir adelante. Ese compañero de dobles que te lleva en volandas en determinados momentos del partido cuando más lo necesitas.

Ayer, en el pleno del Ayuntamiento, vi cómo representantes de otras fuerzas le reconocían su labor, algo poco frecuente en política y que demuestra que su labor estos días es capaz hasta de poner a los políticos de acuerdo en algo. Permítame decirle que usted sí me representa y mandarle un afectuoso abrazo.

Ánimo a todos. Unidad, solidaridad y amor en estos momentos. España es un gran país y saldremos de esta.