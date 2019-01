Bacsinszky-Muguruza en directo

Actualizado: 19/01/2019 10:55h

Actualizar

Más de una hora tardó en resolverse el primer set, que se fue al tie break, y ahora está cerca de cumplirse la media hora en esta segunda manga. Manda en el marcador Garbiñe que puede abrir brecha si consigue ganar ahora con su saque.

Juego para la tenista suiza que sube al marcador el 2-1. Se muestra tranquila y optimista mientras bebe agua en este descanso, consciente de que puede tener opciones a pesar de haber perdido el set inicial.

Y Timea Bacsinszky que consigue romper el servicio de Muguruza. Se repite la historia y llega el contrabreak en este segundo set. Igualdad de nuevo en el marcador.

Muguruza trató de repetir del resto que le dio el punto anterior pero ahora se le marcha fuera. Deuce. Está teniendo problemas Garbiñe para sacar adelante los juegos con facilidad en este encuentro.

No consigue restar con acierto la tenista suiza y se lamenta por ello. Manda Muguruza ahora con su saque.

BREAK DE MUGURUZA. Bacsinszky le había roto el servicio a Garbiñe en el primer juego del encuentro y ahora la hispanovenezolana le devuelve la moneda.

Bola de break para Muguruza en el primer juego del segundo set.

Bola de break para Muguruza después de que los dos últimos golpeos de su rival no hayan superado la red.

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Timea Bacsinszky y consigue el punto 15 - 15 SET 2 0 - 0

SET PARA MUGURUZA. Con mucho esfuerzo y en el tie break, Garbiñe gana el primer set de este encuentro de tercera ronda.

Doble falta de Bacsinszky que volvía a favorecer los intereses de Muguruza pero ahora la hispanovenezolana pierde el punto con su saque.

Buen punto de Timea Bacsinszky que ha apurado mucho a la línea de fondo de pista en un par de sus golpes para acabar ganando el punto con un revés. Nuevo servicio de la suiza con el 4-2.

Avanza bien el tie break para Garbiñe que ya manda por 4-1.

Se había puesto con ventaja de inicio Muguruza, 2-0, pero ahora falla en su golpeo y el punto es para su rival (2-1).

Juego para Timea Bacsinszky y la primera manga se va a decidir en el tie break.

La salva la tenista suiza con un golpe de revés que pilla a contrapié a Muguruza. Deuce.

Falla Bacsinszky y la cruza en esceso. Buena oportunidad para Garbiñe que dispone de bola de set.

Y Muguruza que no consigue dar el golpe definitivo en este primer set. El juego es para Bacsinszky que remontó un 0-3 en contra para poner en el marcador el 5-5.

Se lamenta Garbiñe de que sus últimas bolas no hayan entrado en la pista y Timea coge ventaja.

Afloran los nervios en la tenista suiza que pierde los dos primeros puntos de un juego que puede ser decisivo en el set.

Buen resto de Bacsinszky que no evita que pierda el punto y el juego. Muguruza lo termina con un remate que la coloca de nuevo con ventaja, 5-4, y opciones de poder cerrar el primer set al resto.

Break de Muguruza. La tenista de Caracas rompe el saque de su rival y vuelve la igualdad al marcador en este primer set cargado de alternativas que se puede llevar cualquiera de las dos.

Doble falta de Timea Bacsinszky que iba camino de cerrar este juego. Deuce.

Falla en el resto Bacsinszky y el juego es para Muguruza que coloca el 4-3 en esta primera manga.

Muy volcada en este juego Muguruza, consciente de la importancia de sacarlo adelante si no quiere complicarse más la vida en este encuentro.

Se ha crecido Timea Bacsinszky en este juego y no da ninguna opción a Muguruza. La suiza abre brecha en el marcador con el 4-2, ahora servirá Garbiñe.

Saque plano de Timea Bacsinszky, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Break de Bacsinszky. Error de Muguruza que le cuesta el juego, manda la bola fuera con toda la pista a favor tras el saque y el resto de la tenista suiza.

Y de nuevo recurre a un buen primer servicio para evitar el break. Nueva ventaja para Bacsinszky tras quedarse el golpe de la hispanovenezolana en la red. Deuce.

Buen servicio de Muguruza para salvar la primera bola aunque su oponente dispone de otra. Ahora es Timea Bacsinszky la que presiona el saque de Garbiñe y se pone con dos bolas de break en este juego.

Pero consigue la suiza salvar el juego, el último golpe de Muguruza, con ventaja para Bacsinszky, se marcha muy largo y sube al marcador el 2-2.

Nueva bola de break para Muguruza que ha reaccionado con mucho acierto tras haber perdido al servicio el juego inicial del encuentro.

Juego para Muguruza que consigue ponerse con ventaja por primera vez en el encuentro.

Break de Muguruza. Con mucha potencia en su revés, Garbiñe consigue provocar el fallo de su rival que la deja en la red. Empate de nuevo en el marcador.

Reacciona la tenista nacida en Caracas que se ponía con el 0-30 a favor aunque Bacsinszky ha colocado el 30-30. Ahora Muguruza tiene bola de break para recuperar el servicio.

Break de Timea Bacsinszky que deja la bola junto a la red donde no consigue llegar Muguruza. No empieza bien el partido para la hispanovenezolana que ve como su oponente le rompe el servicio a las primeras de cambio.

Se precipita la tenista suiza y su golpe de derecha se marcha muy largo. Garbiñe salva la primera bola de break en contra.

Dos bolas de break para Bacsinszky en un inicio de partido que se le complica a la hispanovenezolana, con dos errores que ponen con ventaja a su rival.

Ambas tenistas ya calientan en pista a unos minutos de dar comienzo este encuentro. Precisamente la única victoria de la tenista suiza se produjo en el último enfrentamiento entre ambas en Madrid en 2017, por un claro 6-1, 6-3.

Muguruza ganó sus primeros cuatro enfrentamientos ante Bacsinszy, entre 218 y 2016, el primero de ellos precisamente en el Open de Australia por 6-3, 4-6 y 6-0. Después se vieron las caras en Wimbledon, también en 2015 y en la final Beijing, y en 2016 en Roma. En esos tres, Garbiñe no cedió ni un solo set. Muguruza y Bacsinszky se han enfrentado en cinco ocasiones en el circuito, con el balance de cuatro victorias de Garbiñe y solo una de la tenista suiza. La hispanovenezolana se impuso en la ronda anterior a la británica Konta, ante la que cedió el segundo set en el tie break, y en la primera en dos sets a Zheng. Muguruza, por su parte, afronta este primer Grand Slam del año en el puesto 18 del ranking WTA, tras haber alcanzado el número 1 en septiembre de 2017. La tenista suiza viene de ganar con contundencia en las dos rondas anteriores ante Kasatkina, a la que endosó un 6-0 en el segundo set, y a Vikhlyantseva, también en dos sets.

Buenos días, Garbiñe Muguruza se enfrenta en esta tercera ronda del Open de Australia a la Timea Bacsinszky, número 145 en el ranking WTA.