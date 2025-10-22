Suscribete a
BALONCESTO

El Starlabs Morón prolonga su sueño en la Copa de España (91-82)

Gracias a su excelente defensa y acierto perimetral en el segundo tiempo, los aruncitanos se imponen al Coto Córdoba y alcanzan los octavos de final del torneo copero, donde se medirán a un Primera FEB

Bertain sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

CORDOBACB
Sergio A. Ávila

Derrochando espíritu, carácter, energía defensiva y nervio en ataque, el CB Starlabs Morón se plantó en octavos de final de la Copa de España superando al Coto Córdoba, equipo revelación del Grupo Oeste de la Segunda FEB con un pleno de victorias en ... tres jornadas de competición. Tras asaltar San Pablo el pasado domingo, el conjunto califal quería hacer lo propio en la pista aruncitana y, hasta el descanso, había sembrado en esa dirección (40-49). A partir de ahí apareció la mejor versión del Morón, que se llevó el partido y el pase con un rotundo parcial (51-33) construido desde la solidez defensiva y un ataque tan efectivo en el triple (9/18 en el segundo periodo) como coral en el reparto y de lo más altruista (20 asistencias). José Alberto Jiménez (22 puntos) y Antonio Burgos (20) se mostraron especialmente inspirados, capitalizando el ataque naranja, sin olvidar los 12 puntos de Zion ni el doble-doble de Sydnei Correia (12+11). Del Melilla-Caja Rural Zamora, que se está jugando en estos momentos, saldrá el próximo rival del Morón.

