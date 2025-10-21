Bertain sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Mala noticias para el Insolac Caja 87. El equipo verdirrojo se queda sin los servicios de Nolan Bertain, su especialista en el triple, durante un largo periodo de tiempo. En la noche del lunes se confirmaron los peores presagios con el anuncio del parte ... médico sobre la lesión del exterior de Oregón: sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Bertain se dañó la articulación contra el Coto Córdoba en un esfuerzo defensivo a mediados del tercer cuarto. El jugador, tumbado junto a una de las líneas de fondo de la pista, enseguida se dio cuenta de la gravedad del percance. No se podía mover. Los servicios médicos, de hecho, tuvieron que inmovilizarle la rodilla antes de subirlo a la camilla para ser retirado en medio de la ovación del respetable, que lo despidió con el cariño que se ha ganado en este periodo vistiendo la camiseta cajista.

El parte clínico, muy escueto, especifica además que «se seguirán los pasos médicos en los próximos días», añadiendo que «en estos momentos debemos respetar la privacidad e intimidad del jugador y su familia. Desde hoy, todos estamos detrás de Nolan y los suyos«. Sin Bertain, el Caja 87 pierde a uno de sus más acreditados anotadores. Esta temporada, en las tres jornadas celebradas, había jugado menos de lo esperado. Estaba promediando 4,7 puntos con un 27% en el triple en apenas once minutos por encuentro. Cuando se lastimó el pasado domingo, sólo llevaba seis en la pista. En cualquier caso, su ausencia deja un agujero importante en la rotación exterior, que ahora queda en manos de Bilalovic, Cecilia, Cebolla y Dedovic, quien está jugando de tres y cuatro. En un quinteto con 'pequeños', Rafa Santos y Clarke también pueden actuar juntos, lo que da otra variante al técnico, Adrià Alonso. La baja de Bertain se suma a la de Josep Franch, de cuya lesión ofreció detalles la pasada semana el Caja 87: el base padece una pequeña fractura ósea en forma de cuerpo extraño en la rodilla izquierda, estando «en perfecto estado el resto de estructuras óseas y ligamentosas», según rezaba el parte médico.

De ambos percances se pronunció Adrià Alonso en sala de prensa tras el duelo con el Coto Córdoba. «No nos vamos a engañar. La figura de Josep se nota porque es un generador y necesitamos generar baloncesto. Franch es un generador y Bertain, un buen finalizador. Todavía no hemos visto a los doce jugadores, el equipo está renqueando. Nos van pasando cositas y, por desgracia, no son cosas de una semana. Tenemos que seguir remando, nos seguiremos reinventando en las situaciones que hagan falta. Hay un buen grupo y en ese aspecto no estoy preocupado. El tema de Josep quedó bastante claro. En el momento que le quiten ese cuerpo extraño, un trocito de hueso, simplemente hay que esperar a que la herida cicatrice porque no hay que tocar ligamentos. Dos partidos mínimos va a estar fuera. El club siempre ha dicho que es un club activo en el mercado y, si hay que analizar alguna situación, se mirará», comentaba el entrenador catalán.

Visita a Cáceres

El próximo partido del Caja 87 será el domingo 26 de octubre (19.00 horas) a domicilio contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, otro de los equipos potentes del Grupo Oeste de la Segunda FEB.