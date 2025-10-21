Suscribete a
INSOLAC CAJA 87

Bertain sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

SEGUNDA FEB

Su baja y la de Franch dejan tocada la rotación perimetral del conjunto verdirrojo, que el próximo domingo visita al Cáceres Patrimonio de la Humanidad

El Insolac Caja 87 se descompone en un último cuarto fatídico (59-71)

Nolan Bertain, en el partido contra el Coto Córdoba antes de caer lesionado JUAN FLORES
S. A. A.

Mala noticias para el Insolac Caja 87. El equipo verdirrojo se queda sin los servicios de Nolan Bertain, su especialista en el triple, durante un largo periodo de tiempo. En la noche del lunes se confirmaron los peores presagios con el anuncio del parte ... médico sobre la lesión del exterior de Oregón: sufre una rotura casi completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Bertain se dañó la articulación contra el Coto Córdoba en un esfuerzo defensivo a mediados del tercer cuarto. El jugador, tumbado junto a una de las líneas de fondo de la pista, enseguida se dio cuenta de la gravedad del percance. No se podía mover. Los servicios médicos, de hecho, tuvieron que inmovilizarle la rodilla antes de subirlo a la camilla para ser retirado en medio de la ovación del respetable, que lo despidió con el cariño que se ha ganado en este periodo vistiendo la camiseta cajista.

