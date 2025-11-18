Suscribete a
BALONCESTO

Santaella, la conocida apuesta del CB Morón para el banquillo tras la destitución de Fede Castelló

SEGUNDA FEB

El club sevillano, octavo del Grupo Oeste de la Segunda FEB, recurrirá a los servicios del entrenador cordobés, con el que hace dos temporadas ascendió a Primera FEB

La Cultural Leonesa deja al descubierto las carencias del Insolac Caja 87 (80-92)

El técnico cordobés José Antonio Santaella
S. A. A.

S. A. A.

El CB Starlabs Morón, con tres victorias y cuatro derrotas en el Grupo Oeste de la Segunda FEB tras siete jornadas ligueras, cambia de rumbo. Tras la derrota por 20 puntos (75-95) encajada el pasado sábado en el pabellón Alameda contra ... el líder de la categoría, el Coto Córdoba, el club aruncitano ha movido ficha y este martes ha comunicado el despido de su primer entrenador, Frederic Castelló, cuya ausencia la cubrirá este noche, en el partido en casa de la Copa de España contra el Melilla Ciudad del Deporte, Raúl Silva, el segundo entrenador.

