Santaella, la conocida apuesta del CB Morón para el banquillo tras la destitución de Fede Castelló

El CB Starlabs Morón, con tres victorias y cuatro derrotas en el Grupo Oeste de la Segunda FEB tras siete jornadas ligueras, cambia de rumbo. Tras la derrota por 20 puntos (75-95) encajada el pasado sábado en el pabellón Alameda contra ... el líder de la categoría, el Coto Córdoba, el club aruncitano ha movido ficha y este martes ha comunicado el despido de su primer entrenador, Frederic Castelló, cuya ausencia la cubrirá este noche, en el partido en casa de la Copa de España contra el Melilla Ciudad del Deporte, Raúl Silva, el segundo entrenador.

No obstante, el CB Morón ya se ha movido en el mercado y su apuesta, a la espera de que las negociaciones fructifiquen, se rematen y el fichaje adquiera carácter oficial, es el regreso de José Antonio Santaella, como ha avanzado Muchodeporte y ha confirmado este ABC de Sevilla. Con Santaella, cordobés de 38 años, el conjunto sevillano ascendió hace dos campañas de Segunda a Primera FEB. También dirigió al equipo en la primera vuelta de la pasada temporada. Santaella debutará el próximo sábado a domicilio frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Curiosamente, el técnico andaluz renovó a principios de este mes con el Panteras de Aguascalientes, en México, hasta 2026 tras conquistar la liga con el equipo femenino de esa franquicia y dirigir al masculino hasta las Finales de Zona. El Morón, en este caso, se decanta por lo ya conocido. Por un entrenador joven con mucho futuro que viene de levantar un título y, bajo cuya dirección, el modesto CB Morón alcanzó el éxito deportivo más importante de su historia, el ascenso a la segunda categoría del baloncesto español.

Ahora se encuentra en la que mejor conoce, la tercera, pero tiene el deseo y la ambición de clasificarse para las eliminatorias de ascenso. Tras las siete jornadas disputadas, el equipo moronense es octavo y tiene el dudoso honor de acreditar la segunda defensa más permeable del Grupo Oeste, con una media de 82 puntos de media. Un promedio que se ha disparado con los 92 tantos encajados en Logroño, ante el Clavijo, y los 95 que le endosó el Coto Córdoba. Evidentemente, para estar arriba en la tabla toca sellar, en primer lugar, las fisuras defensivas. Aunque el equipo no atraviese su mejor momento en la Liga, esta noche tiene la oportunidad de clasificarse para los cuartos de final del torneo copero en el pabellón Alameda (20 horas) si es capaz de eliminar al Melilla, decimoquinto clasificado de la Primera FEB con apenas un triunfo en ocho partidos.

Para el partido de Copa, nos trae la previa Raúl Silva.



Raúl: Tenemos ganas de seguir dando lo mejor de nosotros en la competición. pic.twitter.com/dKxDLsL1fj — C.B. Morón (@cbmoron) November 18, 2025

En sus redes sociales, el CB Starlabs Morón comunicó así la salida de su ya exentrenador: «Don Frederic Castelló Ferreres no continuará al frente de la dirección de nuestro primer equipo. Desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su profesionalidad, su honestidad y su dedicación durante esta etapa. Más allá de su trabajo, deseamos destacar la calidad humana de Fede, una persona que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de todos y que deja una huella imborrable en nuestra entidad. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos».