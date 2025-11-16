Suscribete a
La Cultural Leonesa deja al descubierto las carencias del Insolac Caja 87 (80-92)

Sin la defensa al nivel acostumbrado, el conjunto verdirrojo se enreda hasta la derrota ante un rival que demostró tener más orden como equipo y también mayor talento en posiciones determinantes

Sergio Cecilia, en un esfuerzo para anotar entre dos defensores de la Cultural y Deportiva Leonesa JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

La Cultural y Deportiva Leonesa puso al Insolac Caja 87 frente al espejo de sus carencias. El día que no le funcionó la defensa, el equipo verdirrojo se quedó huérfano de la estabilidad de sus cimientos y se vino abajo. Un desplome provocado, ... y esto hay que destacarlo, por el empuje, la calidad y la competitividad de un equipo, su rival, que jugó con mucha personalidad, casi siempre por delante en el marcador y conteniendo las oleadas cajistas cada vez que se asomaba su adversario por el espejo retrovisor. Hasta en tres ocasiones se puso a tiro de remontada el Caja 87, pero en cada una de ellas ni tocó la teclas precisas para dar el zarpazo ni la 'Cultu' se dejó intimidar. El equipo sevillano echó en falta un base dominador (al ausente Franch) y también a un jugador que descongestionara el atasco de su perímetro. Apenas se sostuvo en dos pilares (Jankovic y Dedovic), pero cuando estos se difuminaron en el segundo tiempo nadie tomó el testigo, sólo Latorre. Ni Bilalovic ni Clarke, tampoco Dibba ni Okafor, desaparecidos ambos. Con tantos altibajos, la victoria se escapó sin remedio pese a los 19 rebotes cazados en el tablero leonés.

