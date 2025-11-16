La Cultural Leonesa deja al descubierto las carencias del Insolac Caja 87 (80-92)

La Cultural y Deportiva Leonesa puso al Insolac Caja 87 frente al espejo de sus carencias. El día que no le funcionó la defensa, el equipo verdirrojo se quedó huérfano de la estabilidad de sus cimientos y se vino abajo. Un desplome provocado, ... y esto hay que destacarlo, por el empuje, la calidad y la competitividad de un equipo, su rival, que jugó con mucha personalidad, casi siempre por delante en el marcador y conteniendo las oleadas cajistas cada vez que se asomaba su adversario por el espejo retrovisor. Hasta en tres ocasiones se puso a tiro de remontada el Caja 87, pero en cada una de ellas ni tocó la teclas precisas para dar el zarpazo ni la 'Cultu' se dejó intimidar. El equipo sevillano echó en falta un base dominador (al ausente Franch) y también a un jugador que descongestionara el atasco de su perímetro. Apenas se sostuvo en dos pilares (Jankovic y Dedovic), pero cuando estos se difuminaron en el segundo tiempo nadie tomó el testigo, sólo Latorre. Ni Bilalovic ni Clarke, tampoco Dibba ni Okafor, desaparecidos ambos. Con tantos altibajos, la victoria se escapó sin remedio pese a los 19 rebotes cazados en el tablero leonés.

Desde el comienzo, con el 8-14 ondeando, se sospechó que el partido se complicaría. Tras dos pérdidas, Jankovic bailaba claqué en la zona, Clarke asistía en un saque de banda para la bandeja de Dedovic y Dibba le colocaba un tapón a Orenga como espita de un contraataque rapidísimo montado y finalizado por Jankovic. Dídac Cebolla, el prometedor base titular de la 'Cultu', replicaba desde la larga distancia, Orenga culminaba una transición leonesa, Deng clavaba otro triple y Hayman dejaba un mate espectacular. Definitivamente no era la mejor puesta en escena del Caja 87, que se estaba desangrando en pérdidas (seis ya), cuidando mal el balón y fiado en ataque a la clarividencia de Jankovic al poste y poco más. Doblaba la Cultural Leonesa (8-16) mientras el Caja 87 movía el banco buscando soluciones para engrasarse. Necesitaba de todo, puntos y defensa, el mejor cóctel farmacológico posible. Y también un tiempo muerto, que no irrumpió hasta el 12-20 después de otro balón regalado por los verdirrojos, muy desdibujados.

Los visitantes colapsaban la pintura, alternaban la zona con la individual y se empleaban con agresividad en defensa. Todo ello dificultaba las maniobras de un Caja 87 que cedió por siete al primer toque de campana (17-24). En el rebote no había discusión a su favor (10/4), pero el casillero de triples, virginal entonces, plasmaba su gran carencia: la falta de combustible anotador. Rodrigo Llamas elevaba tres puntos más el listón de la dificultad (17-27), Okafor firmaba uno de esos errores bajo canastas que causan sonrojo y con 19-29 agitaba la rotación Alonso devolviendo a la cancha a Jankovic y Dibba. Dedovic, al fin, acertaba de tres y bastó esa canasta para que despertara San Pablo (22-29) y Luis Castillo, técnico visitante, parase el partido. Sus razones tenía: estaba dejando vivo a un Caja 87 desconcertado y sin fluidez que no sabía cómo meterle el diente al encuentro.

Dedovic ataca el aro rival en el Insolac Caja 87 - Cultural Leonesa JUAN FLORES

La importancia de Jankovic

Dedovic, once puntos ya, sumaba su segundo triple y Dibba machacaba a dos manos tras asistencia de Rafa Santos para ajustar al 29-33. Tiraba de calidad la 'Cultu', que amortiguaba el empuje verdirrojo en un intercambio con canastas de mucha calidad (31-40) del que no salió bien parado el Caja 87. No era el rimo de partido que le interesaba, pero verse por detrás en el marcador le obligaba a subirlo. A jugar a más posesiones. Dídac, MVP de la anterior jornada, asestó otro triple en el desajuste del bloqueo y continuación que enfrió San Pablo (33-43). El Caja 87 se alimentaba de las muñecas de Dedovic (36-43) y del espíritu fajador de Jankovic, que postea, huele el rebote de ataque, asistencia y palmea rechaces. Un interior muy completo que saca petróleo de cualquier acción. Como viva muestra, la que anticipó el descanso. La Cultural Leonesa, con posesión, perdió la pelota y Jankovic sacó falta de dos tiros de los que erró uno, pero atrapó su propio rebote para anotar un gancho y dejar la renta visitante casi al mínimo (43-47). Jankovic y Dedovic aglutinaban ya 31 de los 47 puntos de su equipo al receso.

Después, la Cultural Leonesa siguió refugiada en la defensa zonal y un triple de Deng a tablero abría de nuevo distancias (46-55). Una brecha que el Caja 87 suturó pronto, a través de dos triples de Rafa Santos y un enceste de Latorre (54-55). Hacía la goma el conjunto verdirrojo en su desenfrenada persecución a la 'Cultu', que no sólo resistía en pie cada embestida local sino que golpeaba a la mandíbula, con mucha personalidad. Lo hizo a través de un 0-9 con otro triple de Deng, dos tiros libres de Orenga, un mate de Hayman y una canasta de mucha clase de Dídac (54-64). No arrojaba la toalla el Caja 87, pero lo suyo entonces era un querer y no poder. Faltaba orden y acierto, referentes, más allá de esa insistencia en el rebote de ataque para rectificar tanto desatino en las cercanías del aro. Quedaba tiempo y el equipo, que necesitaba mejorar, no dejó de trabajar, continuó picando piedra y sacando puntos de aquí y allá. Entre Latorre, Cecilia y Clarke, actores secundarios, dejaron el partido en 62-64 a expensas del último cuarto.

Insolac Caja 87 - Cultural y Deportiva Leonesa Ficha técnica Insolac Caja 87 (17+26+17+18): Clarke (5), Cebolla (-), Dedovic (16), Jankovic (19), Dibba (2) -quinteto inicial-; Cecilia (10), Okafor (-), Rafa Santos (10), Bilalovic (3), Vicente Fernández (-), Vidal (-), Latorre (15).

Cultural y Deportiva Leonesa (24+23+17+28): Dídac Cebolla (12), Deng (15), Hayman (14), Van Der Heijden (9), Orenga (12) -quinteto inicial-; McCay (4), González Cordero (-), Bultó (-), Adrià Domínguez (7) Amadasun (8), Rodrigo Llamas (11).

Árbitros e incidencias: Alejo Sánchez y Expósito Ruf. Eliminado McCay, por cinco personales. Séptima jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Palacio de los Deportes San Pablo.

Esprintan los visitantes

Aunque la remontaba se olfateaba, fue la Cultural Leonesa la que esprintó a través de un 0-7 (62-71) que antecedió al primer triple de Clarke. Okafor, al que Alonso se empeña en darle minutos para meterlo en dinámica sin que su aportación sea reseñable en positivo, recibía un tapón con posible falta y McCay ponía el 65-73. Después del tiempo muerto, el Caja 87 se estructuraba con dos bases y una defensa zonal que Llamas quebraba a la primera. Adrià Domínguez, tras discutible falta local y con el público ya muy quemado con las decisiones de los árbitros, colocaba el 67-79. Y a partir de ahí, el Caja 87 aceleró sin acierto, confundiendo velocidad con precipitación, fruto de la ansiedad por el marcador. Amadasun, el gigante del Bronx de la 'Cultu', se había apoderado hacía rato de los tableros (8 puntos, 5 rebotes, 4 tapones); y fue Deng, vía triple, el que liquidó la matinal (69-84) con algo más de tres minutos por delante. Hayman y Orenga, tras asistencia de Dídac, hicieron aún más sangre (71-89) con el partido completamente roto. En San Pablo, con dos derrotas en cuatro comparecencias, está lejos de blindarse el Caja 87 y esto no es problema menor para un equipo de las aspiraciones del hispalense.