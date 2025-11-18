El Morón da la sorpresa y se planta en los cuartos de final de la Copa de España (92-85)

De las dos duras derrotas consecutivas en la Segunda FEB, ante el Clavijo y el Coto Córdoba, se desquitó este martes el CB Starlabs Morón sellando en casa el pase para los cuartos de final de la Copa de España al vencer al Melilla ... Ciudad de Baloncesto, de Primera FEB, por 91-85. Tras la destitución de Fede Castelló, y a la espera de que José Antonio Santaella asuma de nuevo los mandos del equipo, Raúl Silva ejerció de interino en este reencuentro con la victoria del conjunto aruncitano, que cedió el primer y el último parcial (21-22 y 17-24), pero a cambio se impuso en el segundo (25-15) y en el tercero (29-24).

Fue en los cinco minutos que antecedieron al descanso en los que el Morón se hizo, para ya no soltarlo, con el mando del partido merced a un parcial de 18-8 desde el 28-29 que dejó el marcador en un esperanzador 46-37. Ya entonces estaba destacando la dirección de Javi Marín, la anotación de José Alberto Jiménez y el trabajo en los tableros de Sídney Correia. A la vuelta de vestuarios se temió por la remontada tras una buena salida del Melilla, que igualó el partido a 51, pero entonces pegó otro estirón el Morón con un omnipresente Javi Marín repartiendo asistencias a sus compañeros y con el Morón estirándose por encima de la decena de puntos y arrimándose a los 20 tras enceste de Antonio Burgos (71-53) que, con algo más de once minutos por delante, encarrilaba el pase a la siguiente ronda.

La excelencia de Alo y Javi Marín

Hasta los 14 restó el Melilla (75-61), que reaccionó en el último cuarto y le apretó las clavijas al Morón con un parcial de 0-6 con 81-69 que situó el 81-75 a menos de tres minutos para el final. Con todo el suspense acabaron de un plumazo entre Gonzalo Fernández, con un triple, Correia y, especialmente, Javi Marín, autor de un partido mayúsculo cifrado en 12 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias y 26 créditos de valoración. Alo Marín, también a un excelente nivel, aportó 15 puntos y 9 asistencias (27 de valoración); y a las dobles figuras en anotación también se fueron José Alberto Jiménez (14), Correia (11) y Orlov. Mustapha Heron, con 20 puntos y 6 rebotes, fue el mejor del conjunto melillense. El Morón lanzó hasta 35 tiros libres (metió 27) por los once de su rival (acertó ocho) y, pese a perder la batalla del rebote (32/37), repartió 26 asistencias y acreditó, en global, 118 de valoración. Tiene, eso sí, que mejorar su defensa porque esta noche ha recibido 15 triples.

CB Starlabs Morón - Melilla Ciudad del Deporte Ficha técnica CB Starlabs Morón (21+25+29+17): Álvaro Herrera (7), Alo Marín (15), José Alberto Jiménez (14), Antonio Burgos (7), Correia (11) -quinteto inicial-; Zion Williams (8), Javi Marín (12), Gonzalo Fernandez (6), Chabi Yo (2), Luis Parejo (-), Orlov (10).

Melilla Ciudad del Deporte (22+15+24+24): Javier García (12), Pablo Córdoba (4), Krutous (6), Stumbris (12), Debaut (5) -quinteto inicial-; Godspower (15), Poirier (2), Peno (3), Heron (20), Cristian Díaz (-), Stilma (6).

Árbitros e incidencias: López Herrada, Calvillo Rendón, Betanzos García. Eliminados Stilma (min. 38) y Javier García (min 40) por cinco faltas personales. Partido de octavos de final de la Copa de España disputado en el pabellón Alameda de Morón de la Frontera (Sevilla).

En los cuartos de final, el CB Morón viajará a Madrid para enfrentarse con el Flexicar Fuenlabrada de los exverdiblancos Benite y Kasibabu, entre otros. Los fuenlabreños eliminaron a domicilio al Amics Castelló (78-80). Este próximo sábado, el equipo sevillano visitará al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la octava jornada de la Segunda FEB, donde necesita reaccionar.