BALONCESTO

El Morón da la sorpresa y se planta en los cuartos de final de la Copa de España (92-85)

Los aruncitanos, con Raúl Silva ejerciendo de entrenador tras el despido de Fede Castelló, se imponen al Melilla Ciudad del Deporte, que milita en Primera FEB, y se medirán en la siguiente ronda al Fuenlabrada

Santaella, la conocida apuesta del CB Morón para el banquillo tras la destitución de Fede Castelló

Correia, 85 del CB Starlabs Morón, defendiendo a Cristian Díaz, del Melilla
Correia, 85 del CB Starlabs Morón, defendiendo a Cristian Díaz, del Melilla
S. A. A.

De las dos duras derrotas consecutivas en la Segunda FEB, ante el Clavijo y el Coto Córdoba, se desquitó este martes el CB Starlabs Morón sellando en casa el pase para los cuartos de final de la Copa de España al vencer al Melilla ... Ciudad de Baloncesto, de Primera FEB, por 91-85. Tras la destitución de Fede Castelló, y a la espera de que José Antonio Santaella asuma de nuevo los mandos del equipo, Raúl Silva ejerció de interino en este reencuentro con la victoria del conjunto aruncitano, que cedió el primer y el último parcial (21-22 y 17-24), pero a cambio se impuso en el segundo (25-15) y en el tercero (29-24).

