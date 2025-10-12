Suscribete a
BALONCESTO

El Insolac Caja 87 cuadra el plan en Logroño y enfila el buen camino (66-76)

SEGUNDA FEB

Sin el concurso de Franch y con Okafor debutando de manera testimonial, los verdirrojos imponen su defensa ante el Clavijo y suman su segundo triunfo del curso, el primero a domicilio

El Insolac Caja 87 prioriza la defensa para definir su identidad: ante el Clavijo, primera visita liguera

El Insolac Caja 87, celebrando la victoria en Logroño CAJA87BASKET
Sergio A. Ávila

Pleno de victorias, dos de dos, para el Insolac Caja 87, al que le van saliendo las cuentas en esta apertura de la temporada, feliz para sus intereses. Si hace una semana ya dio muestras en San Pablo de sobriedad y solidez defensiva contra ... el Círculo Gijón Baloncesto (63 puntos encajó), este domingo en Logroño y ante el Clavijo cuadró su plan a la perfección. No pudo contar con Franch, lesionado, pero tal hándicap no fue impedimento para que volviera a sumar. Ganó por diez y frenando por debajo de la barrera de los 70 puntos a su adversario otra vez. Tiene motivos Adrià Alonso para estar satisfecho. Quiere construir al equipo de atrás hacia delante, priorizando la defensa, y ese es el camino que está enfilando su tropa. Clarke (19 puntos), Dedovic (14) y Bilalovic (12) acapararon los focos... sin olvidar a Rafa Santos, 'pluriempleado', con nueve puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones. El chico para todo.

