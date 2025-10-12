El Insolac Caja 87 cuadra el plan en Logroño y enfila el buen camino (66-76)

Pleno de victorias, dos de dos, para el Insolac Caja 87, al que le van saliendo las cuentas en esta apertura de la temporada, feliz para sus intereses. Si hace una semana ya dio muestras en San Pablo de sobriedad y solidez defensiva contra ... el Círculo Gijón Baloncesto (63 puntos encajó), este domingo en Logroño y ante el Clavijo cuadró su plan a la perfección. No pudo contar con Franch, lesionado, pero tal hándicap no fue impedimento para que volviera a sumar. Ganó por diez y frenando por debajo de la barrera de los 70 puntos a su adversario otra vez. Tiene motivos Adrià Alonso para estar satisfecho. Quiere construir al equipo de atrás hacia delante, priorizando la defensa, y ese es el camino que está enfilando su tropa. Clarke (19 puntos), Dedovic (14) y Bilalovic (12) acapararon los focos... sin olvidar a Rafa Santos, 'pluriempleado', con nueve puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones. El chico para todo.

Con un 7-0 de salida, frío como un témpano, arrancó el Caja 87 antes de que fuera adquiriendo temperatura. Su quinteto de salida, con la baja de Franch, lo formaban Clarke, Bertain, Cecilia y la pareja Dedovic-Dibba en el juego interior. Dedovic, el capitán siempre presente, lideró el despertar de su equipo, al que le sentaron bien los cambios. Bilalovic y Clarke abanderaban el ataque mientras el equipo se afanaba en reducir el impacto del congoleño Eluku, que ya sumaba siete puntos (12 al descanso) en un escenario de absoluta igualdad con los cajistas respondiendo a cada canasta del Clavijo y recomponiendo la figura, yendo de menos a más en sus prestaciones, hasta el punto de llevarse el primer cuarto entre la hiperactividad defensiva de Rafa Santos, que siempre aporta dividendos en sus minutos en pista, y el acierto de Clarke (18-21), máximo anotador verdirrojo en el cuarto inaugural.

Íñigo Royo ajustaba de tres (21-21) cuando el Caja 87 se empleaba en los tableros con el tándem Jankovic-Latorre en una fase de atasco ofensivo por parte y parte. Y esto en realidad era una buena noticia para el Caja 87, que estaba controlando el impacto de Kevin Torres y Jacobs, principales generadores del perímetro riojano. Los más afilados. De una falta personal de tres tiros, Clarke hizo pleno desde el 4.60 para ampliar la ventaja sevillana (21-25) y, luego, triple mediante, con Okafor ya en la pista, aumentarla hasta el 21-28 forzando el tiempo muerto de Ricardo Úriz, que removía el banquillo, como Adrià Alonso, dándole un respiro a Clarke.

Torres y Royo le dieron la vuelta al marcador y motivaron el tiempo muerto visitante (29-28). Que el primero entrase en combustión no favorecía los intereses cajistas. Otra vez con la igualdad restablecida tras el primer intento de rotura de los sevillanos, finamente frenado por el Clavijo, el partido entró en una fase de intercambios hasta el receso con el conjunto verdirrojo ramificando su anotación, sin protagonismos. Cuatro puntos seguidos de Jankovic voltearon el 39-37 y dejaron al Caja 87 por delante al intermedio (39-41). Y tenía mucho mérito teniendo en cuenta que la tecla del tiro exterior estaba anulada (1/11).

La segunda y la tercera diana perimetral llevaron la firma de Dedovic, nada más reanudarse el juego, para consolidar así el control de la situación (41-47). Por entonces, sólo Eluku hacía daño en el Clavijo, que acaparaba tanto los puntos como los rebotes, frente a un Caja 87 más coral en su producción que se destapó en el lanzamiento exterior. Y bien que lo necesitaba. Porque Bilalovic y Bertain, asistiendo, anotando e intercambiando los papeles, se sumaron en esa faceta a Dedovic mientras Kevin Torres trataba de echar un cable a Eluku para sostener al Clavijo. De hasta ocho (44-52) fue la máxima renta del Caja.

Reina Proteínas Clavijo - Insolac Caja 87 Ficha técnica Reína Proteínas Clavijo (18+21+11+16): Miguel de Pablo (3), Jacobs (-), Arbosa (16), Royo (11), Pa Mor (4) -quinteto inicial-; Eluku (15), Querejeta (4), Pascual (-), Pardina (3), Cámara (-), Torres (10).

Insolac Caja 87 (21+20+16+19): Clarke (19), Bertain (3), Ceecilia (7), Dedovic (14), Dibba (5) -quinteto incial-; Okafor (-), Jankovic (4), Santos (9), Bilalovic (12), Cebolla (-), Latorre (3).

Árbitros: Gómez Hernández y Rijo Muñoz. Sin eliminados. Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

Encajó entonces un 6-0, con la rúbrica de la alianza Torres-Arbosa, que activaba la alerta, a modo de advertencia: quedaba mucha tela que cortar (50-52). Restaban más de cinco minutos para el final del tercer segmento y ahí se cortó, de manera abrupta además, el intento de remontada del Clavijo: no volvió a anotar más, con Arbosa y Querejeta especialmente desacertados, hasta el bocinazo que zanjaba el periodo. Sí lo hicieron Bilalovic y Dedovic, que ya estaba en 14 puntos (y Latorre, en siete rebotes), para sellar el 50-57.

Íñigo Royo asumió entonces la responsabilidad del Clavijo (54-57) coincidiendo con los mejores minutos de Bilalovic, diferencial en el triple (54-60) y aportando en más facetas. Desde el 4,60 anotaban los riojanos cuando Clarke reclamaba su espacio y se disparaba hasta los 17 tantos (61-66). A 2.48, Santos picoteaba un dos más uno y Cecilia canjeaba el 50% de su visita al tiro libre. Arbosa porfiaba, pero el Caja 87 no se obturó en ningún momento y siempre encontró alguna veta de puntos, siendo Cecilia quien emergió en los instantes finales (65-74) para sentenciar y atar la segunda victoria de la temporada. Es la primera a domicilio de un Caja 87 que ha hecho pleno de triunfos en las dos primeras jornadas y el próximo domingo, 19 de octubre, recibirá al Coto Córdoba en San Pablo (12.30 horas).

Rafa Santos es el 𝐌𝐕𝐏 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 ante Clavijo



Sus 9 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias le hacen ser el más valorado con 16 de valoración.



El capitán Nedim Djedovic también suma 16 de valoración en el día de hoy. #VamosInsolacCaja87 #EncajaTuPasion pic.twitter.com/CFKyfGDJlC — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) October 12, 2025

Derrota en casa del CB Starlabs Morón

A la quinta, contra el Biele ISB de Azpeitia, llegó la primera derrota de la temporada del CB Starlabs Morón, que había ganado sus tres partidos de la Copa de España con anterioridad y se había impuesto en Jaén en su debut liguero. Sin embargo, la visita este sábado de los guipuzcoanos, que han hecho pleno de victorias en estas dos primeras jornadas del Grupo Oeste de la Segunda FEB, se les atragantó a los de Fede Castelló (65-86). Se diluyeron los aruncitanos en el último cuarto (14-28), sin respuesta defensiva ni ofensiva. Hubo un agujero importante en el rebote (22/37), batalla perdida ante un Biele liderado por la capacidad anotadora de su exterior estadounidense, Jermain, autor de 31 puntos y 34 créditos de valoración. Igualado al intermedio (31-31), el choque comenzó a desequilibrarlo el Iraurgi en el tercer parcial (51-58) hasta que lo rompió definitivamente en el último. Alo Marín (11 puntos, 17 de valoración) y Orlov (11 puntos y 6 rebotes) fueron los jugadores más destacados de un Morón que lanzó once tiros libres menos que su rival, registró una pobre valoración global (46) y tuvo a dos pilares como Zion Williams (5 puntos) y Chabi Yo muy alejados de sus registros habituales.

CB Starlabs Morón - Biele ISB Ficha técnica CB Starlabs Morón (22+9+20++14): Williams (5), Herrera (10), Jiménez (11), Chabi Yo (2), Orlov (11) -quinteto inicial-; Javi Marín (-), Gonzalo Fernández (8), Alo Marín (11), Antonio Burgos (6), Parejo (-), Correia (1).

Biele ISB (20+11+27+28): Moncanut (4), Ardanza (15), Miranda (5), Niang (7), Sakho (6) - quinteto inicial-; Aizpitarte (-), Olaizola (5), Sagna (5), Jermain (31), Acha (8), Inda (-).

Árbitros e incidencias: Sáez Ruiz, Pérez Hernández. Eliminado Jiménez. Pabellón Alameda. Segunda jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB.

El Cajasol CB Sevilla Femenino sigue sin ganar

Un deficiente último cuarto (24-8) privó al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino de pelear hasta el final por su primera victoria de la temporada en su visita al La Cordá de Paterna NB, en partido de la tercera jornada de la Liga Challenge. Las chicas dirigidas por Edu Pérez cedieron por 86-69 tras un partido igualado en tres de sus cuatro parciales, con las sevillanas por delante al descanso (38-42). La igualdad se mantuvo se mantuvo a la conclusión del tercer acto (62-61) y a partir de ahí ya sí demarraron las valencianas, superiores en el rebote (39/28) y lideradas en la anotación por los 20 puntos de Llompart y los 15 de Clara Che. En las hispalenses fue de nuevo Conchi Satorre (17 puntos) su jugadora más destacada y la única, junto a Leslie Vorphal (11), que superó la decena de puntos. El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, que el sábado por la noche anunció la desvinculación de la interior norteamericana Olivia Cochran por motivos de salud, se queda en el fondo de la tabla de la Liga Challenge con tres derrotas en tres partidos.