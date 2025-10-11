Suscribete a
El Insolac Caja 87 prioriza la defensa para definir su identidad: ante el Clavijo, primera visita liguera

Los verdirrojos afrontan este domingo en Logroño la segunda jornada (12.00 horas) tras empezar ganando en San Pablo al Círculo Gijón Baloncesto

El CB Starlabs Morón recibe este sábado (19.30) en el Alameda al Biele ISB de Azpeitia

El Insolac Caja 87 se desmarca de la ansiedad con una plácida victoria (82-63)

Franch, Clarke, Adrià Alonso y Rafa Santos, que se dirige a su entrenador, en el Caja 87 - Círculo Gijón
Franch, Clarke, Adrià Alonso y Rafa Santos, que se dirige a su entrenador, en el Caja 87 - Círculo Gijón JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Sobrio y sólido, haciendo los deberes en San Pablo y cumpliendo en determinadas facetas del juego que preocupaban de la pretemporada como el rebote, el Insolac Caja 87 salió indemne y feliz, con la victoria en el zurrón, del doble estreno de la ... primera jornada: el debut en casa y el de Adrià Alonso al frente del banquillo. Dubitativo al principio, hasta que entró en calor, y dominador el resto del partido, el conjunto verdirrojo abatió la resistencia del Círculo Gijón, se apuntó un triunfo de lo más solvente por 19 puntos de diferencia y llenó no sólo el casillero de victorias, sino también ese simbólico depósito de la confianza tan necesario cuando la plantilla viene de donde viene: de las lógicas turbulencias que genera un cambio de entrenador con el agravante de producirse en plena pretemporada.

