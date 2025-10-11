Suscribete a
VOLEIBOL

El Fundación Cajasol Andalucía abre la temporada con una gran victoria sobre el CV Emalsa Gran Canaria (3-2)

liga iberdrola

Las nazarenas vencieron en el desempate a uno de los conjuntos aspirantes al título liguero y se apuntaron los dos primeros puntos en casa

El Fundación Cajasol Andalucía arranca el curso recibiendo en Dos Hermanas al CV Emalsa Gran Canaria

Maguilaura Frías, en un remate en la red en el partido contra el CV Emalsa Gran Canaria
Maguilaura Frías, en un remate en la red en el partido contra el CV Emalsa Gran Canaria CAVESQUIMO

ABC de Sevilla

Gran victoria y muy luchada del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Emalsa Gran Canaria en el primer partido de la Liga Iberdrola. Las nazarenas vencieron por 3-2 al equipo insular con una afición que llevó en volandas a las anfitrionas en ... todo momento. La gran actuación de todo el Esquimo, liderado por Maguilaura Frías, su capitana, dejó los dos primeros puntos en Dos Hermanas ante un rival muy complicado.

