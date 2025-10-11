El Fundación Cajasol Andalucía abre la temporada con una gran victoria sobre el CV Emalsa Gran Canaria (3-2)

Gran victoria y muy luchada del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Emalsa Gran Canaria en el primer partido de la Liga Iberdrola. Las nazarenas vencieron por 3-2 al equipo insular con una afición que llevó en volandas a las anfitrionas en ... todo momento. La gran actuación de todo el Esquimo, liderado por Maguilaura Frías, su capitana, dejó los dos primeros puntos en Dos Hermanas ante un rival muy complicado.

Máxima igualdad desde el inicio entre dos grandes conjuntos que lucharon de poder a poder en el primer parcial. A pesar de la pequeña diferencia en el arranque del set para las de Ricardo Torronteras con un gran nivel de saque poniendo el 12-9, pronto se igualó de nuevo el parcial. Saray Manzano, para las visitantes, tiraba del equipo y elevó el 19-19 en el electrónico con una buena bola en cuatro.

Anteriormente había puesto diferencias Leticia Delagrammatikas con un bloqueo por dos. Los errores de saque se sucedieron para colocar el 21-20 en el marcador. Helena Orejas salió al saque y apretó la recepción rival hasta llevar el set a un 24-20 tras un gran bloqueo de Emery Herman. Un punto para el recuerdo, con un intercambio de golpes brutal en el que se combinó una gran defensa de Helena Orejas con otra aún mejor de Sasa Barón. Maguilaura Frías finalizó situando el 25-20 para quedarse con el primer set.

El segundo parcial comenzó igual que el primero, con máxima igualdad entre ambos equipos y muchas defensas que dejaban grandes momentos en el Pabellón de Los Montecillos. Así se llegó al siete iguales en el electrónico de Dos Hermanas. Tuvo que pedir tiempo muerto Torronteras con 10-12 tras un buen parcial de las insulares. Se atascó en rotación el Fundación Cajasol Andalucía y las visitantes se fueron 12-16 en el marcador con una gran Petra Indrova. Poco más pudo hacer el conjunto nazareno. El Emalsa Gran Canaria cerró el set (16-25).

El tercero comenzó de una mejor forma. Un saque directo de Delagrammatikas, buenas defensas y otro saque directo de Kennedi Evans ponían el 8-4 en el marcador, obligando al entrenador visitante, Juan Diego García, a pedir tiempo muerto. Lucía Prol, con una buena diagonal larga, situó el 11-7. Evans continuó haciendo un gran partido y suyo fue el 14-11 que acercaba a las nazarenas a su segundo set. En su turno de saque llevó al equipo al 20-14 rompiendo por completo el parcial. Pidió tiempo muerto Torronteras con 22-17 para amarrar el set y dio entrada a Kira Thomsen. La tercera manga se la quedó el Esquimo por 25-20.

Maguilaura Frías, determinante

El cuarto parcial volvió a ser como los anteriores, con apenas dos puntos de diferencia en los primeros compases. Así se llegó al diez iguales. Maguilaura Frías puntuó en la diagonal larga y buscó el blockout con mucho acierto. Un gran bloqueo de las insulares estableció el 13-15 y provocó el primer tiempo muerto del set a cargo de Torronteras. Las insulares fijaron bien el bloqueo y consiguieron marcharse hasta el 14-20 en el electrónico a base de cerrar cada intento nazareno. El set terminó 17-25 para el Emalsa Gran Canaria.

Dos puntos Leticia Delagrammatikas y Kennedi Evans dieron inicio al desempate. Maguilaura Frías lideró al equipo y puso el 6-3 con una gran finta desde tres metros que cayó en la línea para dar ventaja a su equipo. La afición llevó en volandas al equipo hasta el 15-11 que dejó los dos primeros puntos en casa para el Fundación Cajasol Andalucía. El equipo se enfrentará a domicilio al Avarca Menorca el próximo sábado a las 19.00 horas.