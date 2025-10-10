Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

VOLEIBOL

El Fundación Cajasol Andalucía arranca el curso recibiendo en Dos Hermanas al CV Emalsa Gran Canaria

LIGA IBERDROLA

Las nazarenas se medirán este sábado en Los Montecillos (18.00 horas), del que quieren hacer un fortín, a un conjunto llamado a luchar por el título

El Esquimo de Dos Hermanas pasa a denominarse Fundación Cajasol Andalucía

Plantilla del Fundación Cajasol Andalucía, de Dos Hermanas, que disputará la Liga Iberdrola 2025-26
Plantilla del Fundación Cajasol Andalucía, de Dos Hermanas, que disputará la Liga Iberdrola 2025-26 M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comienza la competición en la Liga Iberdrola de voleibol. El Fundación Cajasol Andalucía se estrenará en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente al CV Emalsa Gran Canaria este sábado 11 de octubre a las 18.00 horas. Las nazarenas recibirán ... a uno de los conjuntos llamados a estar en la lucha por el título liguero. Un duro arranque para un equipo ilusionado con una temporada que se presenta llena de emoción y grandes objetivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app