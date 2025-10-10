El Fundación Cajasol Andalucía arranca el curso recibiendo en Dos Hermanas al CV Emalsa Gran Canaria

Comienza la competición en la Liga Iberdrola de voleibol. El Fundación Cajasol Andalucía se estrenará en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente al CV Emalsa Gran Canaria este sábado 11 de octubre a las 18.00 horas. Las nazarenas recibirán ... a uno de los conjuntos llamados a estar en la lucha por el título liguero. Un duro arranque para un equipo ilusionado con una temporada que se presenta llena de emoción y grandes objetivos.

Las de Ricardo Torronteras esperan la mejor de las entradas en el pabellón de Los Montecillos, donde se reencontrarán con su afición en competición oficial. Un factor que siempre es importante para convertir Dos Hermanas en un fortín. El CV Emalsa Gran Canaria llega con un equipo remozado bajo la dirección del siempre experimentado Juan Diego García, técnico andaluz que ha dirigido este verano a la selección universitaria sub 25 de España, donde participaron jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía como Helena Orejas y Leticia Delagrammatikas y que vuelve a la Liga Iberdrola, en la que anteriormente dirigió al CV Haris de Tenerife durante cuatro campañas, hasta la 2022-23.

Un conjunto lleno de viejas conocidas de la competición como Saray Manzano o Laura Beatriz Suárez, además de las incorporaciones de Belly Meñana como líbero o la canterana sevillana Blanca Arcos, que vuelve a Los Montecillos, donde se formó. Las insulares han renovado plantilla con la opuesta Katie Corelli o las receptoras como Petra Indrova o Fernanda Maida, entre otras.

Por parte del Fundación Cajasol Andalucía, el equipo mantiene el bloque nacional del pasado año, donde destacan Isabel Barón o Lucía Prol, junto a Louise Sansó, Helena Orejas o Leticia Delagrammatikas, entre otras. También la gran capitana Maguilaura Frías continúa liderando el proyecto en Dos Hermanas. A todas ellas se les han sumado varias incorporaciones este verano que llegan para subir el nivel como Kira Thomsen, Kennedi Evans, Emery Herman o la internacional española, Alejandra Pérez, como opuesta.

💚 ¡SEGUIMOS TRABAJANDO DURO! Con la vista puesta en el debut en Liga Iberdrola este sábado en casa. ¡NO PUEDES FALTAR!



🆚 CV Emalsa Gran Canaria

📅 Sábado 11 de octubre

⏰ 18.00 horas

📍 Pabellón de Los Montecillos

🎟️ Entradas: https://t.co/ayqBAX30Lf #SomosEsquimo pic.twitter.com/4oW2iMN221 — Club Voleibol Esquimo🏐💚 (@CAVEsquimo) October 9, 2025

De nuevo en Europa

Una temporada llena de ilusión en Dos Hermanas en la que se espera volver a estar en los puestos nobles de la clasificación, disputando la Copa de la Reina y con la mirada puesta siempre en Europa. Las nazarenas se estrenarán el miércoles 29 de octubre en casa, en la CEV Challenge Cup, frente al Slovan de Bratislava, jugando esta competición por tercera vez consecutiva. Cuando se abra ese segundo frente competitivo, ya se habrán disputado hasta tres jornadas de la Liga Iberdrola.

El técnico nazareno, Ricardo Torronteras, valora así el inicio de competición: «Estamos muy ilusionados una temporada más, las chicas han trabajado duro durante esta pretemporada, que ha sido larga y ha servido para conjuntar a las nuevas incorporaciones. Creo que estamos en posición de dar guerra y optar a otra gran campaña. El apoyo de Los Montecillos volverá a ser fundamental desde este mismo sábado y esperamos dar una alegría».