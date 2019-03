Real Madrid Zidane mantiene el mismo sueldo El francés cobrará la misma ficha fija del año pasado, 7,5 millones; no ha pedido ninguna cifra de dinero al Real Madrid

En un mundo, el del fútbol, donde pedir más dinero es la norma, Zidane es la excepción que confirma la regla. «Nunca ha pedido dinero al Real Madrid», destacan desde la entidad. No solicitó ganar una cifra concreta en 2001, cuando era la estrella de la Juventus y dijó «oui» a Florentino Pérez al cuestionarle en una comida en un restaurante del extranjero si ficharía por el conjunto blanco como jugador. Tampoco solicitó un euro cuando ascendió a ser el primer entrenador del club. Y ahora tampoco ha exigido dinero. No se siente mejor que nadie, es su forma de ser. Su nuevo contrato tiene la misma ficha que cobró hace un año, 7,5 millones de euros. Son sus emolumentos fijos.

El francés no le da importancia a este capítulo porque analiza que si triunfa se le pagará en consecuencia. Y así ha sido. Los títulos le permitieron percibir doce millones anuales en su última campaña, un aumento de salario que se ganó en el césped. Ahora cuenta también con esos bonos. «Vuelve al Real Madrid para cobrarlos», señala un profesional de la casa. Esas primas las recibió durante las tres temporadas que militó al mando del equipo, en las que celebró tres Champions, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Nunca se quedó con el sueldo fijo.

Zidane dijo «sí» por tercera vez al presidente cuando le llamó el jueves pasado y firmó su contrato sin preguntar lo que gana. «¿Cómo va a pensar en pedir dinero si hace trece años perdonó un año de ficha como jugador porque pensaba que ya no rendía a su nivel?», destaca un profesional de la casa que ha vivido junto al marsellés todo su periplo desde que llegó en 2001. No llega con un representante a dialogar de su dinero. «Viene y firma, no tiene nada que negociar». Lo único que le interesa a Zidane es el fútbol, ser un gran entrenador, conseguir más títulos, aprender, mejorar, porque no se considera el mejor, ni mucho menos.

Su salario fijo es inferior a muchos colegas que no han ganado tres Champions y que dirigen a grandes equipo continentales. Tres persiguen ganarla este año.