Real Madrid Aulas: «No hay nada hecho por Mariano, todavía negociamos»

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, ha comparecido en rueda de prensa tras la presentación de Marcelo Guedes, el nuevo fichaje del club. En ella ha aclarado todo lo relativo a los rumores que sitúan a Mariano Díaz de nuevo en el Real Madrid.

«No hay nada hecho, todavía negociamos con el Real Madrid, pero es un poco complicado. Dejaremos ir a Mariano siempre que lleguemos a un acuerdo», ha declarado Aulas.

«Hace 3 semanas Mariano nos comunicó imperiosamente que quería marcharse, que quería volver al Real Madrid. Llamé a Florentino Pérez y él me dijo que no, que Mariano no estaba en el perfil que querían fichar». Más adelante llegó «la oferta del Sevilla», según ha explicado el presidente sobre el interés del equipo andaluz.

«Llegamos a un acuerdo pronto, el Sevilla ofreció 30 millones de euros más tres en variables, y no es bueno retener a un jugador que quiere marcharse. Fue entonces cuando intervino el Real Madrid», ha continuado explicando Aulas.

«No sabíamos que el Real Madrid iba a ejercer la cláusula de tanteo. Por Mariano, pagarán 33 millones de euros más otros 3 de bonus menos el 35% que tiene el Real Madrid por el jugador», es decir, los 22 millones que se habían previsto.

«Dejaremos a Mariano irse siempre y cuando lleguemos a un acuerdo», ha concluido Jean-Michel Aulas sobre la operación.

Mariano, de 25 años, fichó por el Lyon la pasada temporada procedente del Real Madrid a cambio de ocho millones de euros y anotó en su curso de debut 21 goles, 18 de ellos en la Liga francesa.