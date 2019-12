Real Madrid El Real Madrid, molesto por jugar al escondite en Barcelona El viaje a Barcelona le hace sentirse víctima propiciatoria de una realidad política inducida desde arriba, que aprovecha la llegada del club blanco para explotar mediáticamente un objetivo

Había preocupación en el Real Madrid por la inactividad de las autoridades catalanas ante el clásico del 18 de diciembre en el Camp Nou. Haste hace unos días, horas en realidad, no se habían empezado a concretar las medidas de seguridad del encuentro y especialmente de protección al equipo de la capital de España, movimientos que deben cubrir a la expedición visitante en los trayectos desde el aeropuerto, la estancia en Barcelona y el traslado al estadio de un club que no ha hecho nada y que es la víctima propiciatoria de unos intereses políticos que apoyan los propios poderes de Cataluña. Por fin se han iniciado esas reuniones para pergeñar el plan más amplio de la historia de España, con cinco mil miembros de las fuerzas del orden dedicados a evitar cualquier incidente. Los Mossos, la Policía Nacional y el Real Madrid han trazado un enorme dispositivo de seguridad. El proyecto está avanzado, a falta de añadir apoyos precisos. La preparación continuará en los próximos días y será el 17 de diciembre, la jornada previa al encuentro, cuando el proyecto quedará cerrado para ser ejecutado desde esa noche.

El plan acomete todas las situaciones posibles en esas once horas de permanencia de la expedición blanca en la ciudad Condal, que serán intensas dentro y fuera del campo. La primera medida es el consejo de las fuerzas de seguridad al Real Madrid para que no traiga su autobús identificativo, el que le lleva desde los aeropuertos a los estadios, con el fin de evitar altercados extraordinarios. Ese autobús debería viajar el día antes y se desea evitar cualquier incidente en su traslado o en su aparcamiento en el hotel Sofía, otrora denominado Reina Sofía, situado en la Diagonal, a pocos metros de la entrada al Camp Nou.

Molestos con el anonimato

Al Real Madrid le molesta especialmente ir de incógnito, sin su autobús oficial, como si fuera un delincuente, cuando los delincuentes son y serán otros, los que provocan incidentes o los apoyan. La Policía aconseja que vaya en un autobús sin identificar, desde el aeropuerto al hotel y posteriormente desde el hotel al estadio. Incluso se tiene previsto que salgan dos buses anónimos desde el hotel, camino del campo, para que no se identifique al Real Madrid.

La expedición madridista volará el día 18 desde Barajas a las once y media de la mañana y llegará al aeropuerto de El Prat al mediodía. El autobús recogerá al conjunto blanco y estará en el hotel Sofía a las doce y media. Habrá un gran dispositivo de seguridad en ese trayecto hacia el lugar donde se asentará el Real Madrid y se tendrán previstas rutas alternativas para evitar posibles altercados o manifestaciones. Lo importante es la seguridad en la entrada al hotel, que deberá ser rápida, sin parones del vehículo.

Que no venga con su autobús oficial: al Real Madrid le desagrada tener que ir en un vehículo anónimo y tener que ir corriendo al hotel y al estadio

El Real Madrid comerá a la una de la tarde. Tendrá la última charla técnica a las cinco. Y después comenzará el segundo punto fuerte del dispositivo de seguridad, que será el trayecto del equipo madrileño desde el hotel al Camp Nou, situado a unos centenares de metros. Saldrá hacia el estadio a las seis y cuarto de la tarde.

Se analiza la partida de varios autobuses desde su residencia. El Real Madrid lo decidirá de acuerdo con las fuerzas de seguridad, pero piensa que eso no es lo más importante, porque al salir del hotel hacia el campo, si arrancan dos autobuses, los hipotéticos manifestantes que quieran boicotear el trayecto, cortarlo o lanzar cosas, saben que será uno de esos vehículos e intentarán actuar contra ambos.

No gusta realizar los trayectos de incógnito

Las fuerzas del orden desalojarán la Avenida de Juan XXIII, que será la ruta del autobús hacia la entrada al Camp Nou, impidiendo el acceso de vehículos y peatones hasta que la expedición hay entrada en el estadio. Tardará medio minuto en cubrir este trayecto de unos centenares de metros.

Al Real Madrid no le agrada esta realidad. No tiene que esconderse de nadie y desearía acudir con su autobús fetiche, el de los triunfos inolvidables, el que viajó a Lisboa, Milán y Cardiff. Es lo que les gusta a los futbolistas. Y les disgusta aún más tener que ir corriendo a todos lados, como si se fugaran de algún sitio, de incógnito. El cuerpo técnico y la plantilla no le tienen miedo a nada y es un orgullo ir con su autobús de siempre. Será un día desagradable por esa situación de oscuridad e interinidad. El club blanco solo viene a jugar un partido de fútbol y quienes harán política a su costa son otros, empezando por quienes están en el poder en Cataluña, que serán los máximos responsables de cualquier cosa que suceda.

Le desagrada evitar la terminal del aeropuerto de El Prat. Al club no le gusta no atender a sus seguidores; se le aconseja ir directo del autobús a la pista de despegue

Acabado el partido y las ruedas de prensa, a las once y media de la noche, el autobús del equipo viajará al aeropuerto barcelonés con varias rutas alternativas. Habrá un cordón de seguridad para que haya una salida rápida y protección por el camino con coches policiales.

La salida del autocar madridista se realizará hasta la Ronda de Dalt a través de la Diagonal, un trayecto de kilómetro y medio, y a partir de ahí todo el camino es similar al de una autovía. Las entradas a esa ronda serán cortadas por unos minutos.

Cuando la expedición llegue al aeropuerto barcelonés, el bus se introducirá en la pista de despegue para que el equipo suba directamente al avión, sin pasar por la terminal, con el fin de evitar a posibles manifestantes.

El Real Madrid lamenta no tener revisto entrar a pie por la terminal para corresponder a los cientos de madridistas que siempre le esperan y le reciben en El Prat. Es otro capítulo que no le agrada. Le gustaría cambiar ese plan al final. Se siente conejo de Indias de una situación política inducida desde arriba.