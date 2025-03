El Real Madrid de los fichajes a coste cero

Es una nueva política que busca combatir el mercado multimillonario que el PSG, el City y la Premier potencian y que es impagable para la abrumadora mayoría de los clubes, superados económicamente por los clubes Estado. El Real Madrid lucha contra ello con el fichaje de futbolistas jóvenes, como Camavinga , Vinicius, Rodrygo y Militao, más la contratación de jugadores que llegan libres. Esta última modalidad es la solución para evitar inversiones estratosféricas que son siempre arriesgadas, como se constata en los casos de Hazard, Coutinho y Dembelé , tres ejemplos de gastos enormes y fallidos por las lesiones y otras circunstancias.

David Alaba ha sido la última adquisición del Real Madrid libre de cargas. Llegó con la carta de libertad del Bayern en julio y firmó por cinco campañas. La próxima temporada del club madrileño se definirá por esta misma filosofía. Kylian Mbappé y Antonio Rudiger son sus objetivos. Acaban su ficha con el PSG y el Chelsea y ambos pueden llegar gratis a la casa blanca.

El club madrileño busca otro central de garantía para reforzar la defensa y el alemán, de madre africana, es un futbolista ideal, por su contundencia, su juego por alto, su velocidad y su experiencia internacional; ha disputado 47 partidos con la selección germana y lleva cinco años en el Chelsea

La operación Mbappé lleva tres años en el horno. El Real Madrid quiso hacerse con sus servicios en agosto y pagar un traspaso de 180 millones al París Saint-Germain, que se negó a firmar el acuerdo, de tal manera que la estrella francesa se irá libre en julio, si así lo desea, y puede firmar su contrato de futuro incluso el 1 de enero.

La oferta millonaria del club español era un caso especial , porque se trata de un futbolista único y de una oportunidad única. No es su política habitual .

Otro central de garantía

Antonio Rudiger es el «tapado», como lo fue Camavinga , que ha quedado ahora al descubierto. El club madrileño desea potenciar todavía más la retaguardia. Militao, Alaba y Nacho son los centrales titulares del presente, en una rotación constante, y la dirección deportiva busca otro «stopper» de experiencia internacional, porque esos tres profesionales no son suficientes.

El adiós de Ramos y Varane ha sido una revolución importante en el seno de la defensa madridista y la adaptación de un nuevo dúo cuesta forjarlo. Rudiger, de padre alemán, Mattias , y de madre africana, de Sierra Leona, Lily, es un jugador ideal para ello, pues tiene experiencia internacional al más alto nivel. El central, 28 años, suma 47 partidos internacionales con la «mannschaft» y es un baluarte del Chelsea, donde lleva cinco años.

Hasta ahora ha rechazado las propuestas de continuidad del equipo londinense. Su visión de futuro no es una cuestión de dinero, sino deportiva, pues el club inglés le ofrece once millones por temporada en vez de los seis que percibe actualmente. El Bayern y, como no, el PSG, también le pretenden. Si es por dinero, la proposición del equipo francés será la máxima. Pero el futbolista no busca eso, sino un paso más en su carrera.

El reto del Real Madrid es tener un centro de la zaga formado por Rudiger y Alaba. Como Mbappé, como Alaba, puede firmar su futuro el 1 de enero y también recibiría una suculenta prima de fichaje si viniera libre a la entidad del Bernabéu.

Paul Pogba, que finalzia contrato en 2022, también se encuentra en la diana de la casa blanca, pero ayer dejó entrever que podía renovar por el Manchester United, que le ofrece 20 millones netos anuales. Su agente, Mino Raiola, decidirá al final donde juega.