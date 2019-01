El Madrid, en guerra contra «los fallos del VAR» El club defendió su aplicación y critica una falta de criterio que le ha perjudicado en muchas situaciones. El balance es 2-6 en contra «y debería ser 6-6»

El VAR vino al fútbol español como una solución y se ha convertido en un problema. Mientras Velasco Carballo y Clos Gómez analizan que la aplicación del videoarbitraje es positiva y se ejecuta en los parámetros limitados que se aprobaron desde el comienzo de su instauración, el Real Madrid y la gran mayoría de los clubes critican una falta de criterio galopante que significa que acciones que en unos partidos se juzgan por el vídeo no sean valoradas en otros. Todo es según desde la tribuna desde donde se mire.

El club madrileño se queja de diversos perjuicios: no se expulsó a Luis Suárez en el clásico, por su grave entrada a Nacho, que debió dejar al Barcelona con diez pasada la hora de juego, pero sí se revisó como penalti una acción de Varane sobre el uruguayo; no se visionaron por el VAR las acciones sufridas por Vinicius y Ramos frente a la Real Sociedad; y el gol concedido a Canales en el Villamarín es fuera de juego, como señaló el linier, según la medición de algunas imágenes que desdicen la interpretación del videoarbitraje

Enfrentado con el reinado eterno de Villar en la Federación y de Sánchez Arminio en el arbitraje, «la guerra de los treinta años», el Real Madrid fue un voraz defensor del VAR y del cambio en el máximo organismo futbolístico y especiamente en el mando del arbitraje español. Esperaba que la tecnología corregiría e intervendría en múltiples jugadas que antes eran pasto del error humano. El club blanco se ha topado pronto con una cruda realidad que hoy Velasco Carballo y Clos Gómez negarán en la rueda de prensa que han convocado para defenderse de los ataques: el VAR está mal utilizado y es desaprovechado porque no interviene en muchas acciones que, de actuar, evitaría fallos que la tecnología permite subsanar.

El Real Madrid critica la mala ejecución y la inhibición del sistema de vídeo en nuestro fútbol, que ha supuesto que el balance de actuaciones con el campeón de Europa sea de seis decisiones en contra y dos a favor. «Debería ser 6-6 fácilmente, sin profundizar en otras jugadas», advierte un profesional de la entidad.

Desde el polémico clásico

Muchos clubes hacen sus cuentas y les salen negativas. El Real Madrid ha visto cómo el VAR le anuló dos goles por fuera de juego, de Modric frente al Sevilla y de Asensio ante el Levante. También sufrió un penalti «de VAR» por mano de Varane ante el propio Levante, señalada inicialmente fuera del área. También le rearbitraron por vídeo un penalti de Varane a Luis Suárez en el clásico, inicialmente no pitado. Y los jueces de Las Rozas validaron como goles dos remates, de Cucurella en Ipurúa y de Canales en el Villamarín, que en primera instancia fueron anulados por «offside».

El campeón de Europa acusa que el VAR que señaló el penalti de Varane a Luis Suárez no quiso intervenir para sancionar la durísima entrada que el uruguayo hizo a Nacho en el minuto 65. Todos los especialistas valoraron que era tarjeta roja y el colegiado debió dejar al Barcelona con diez. No lo hizo. Los árbitros del VAR no actuaron aunque el hecho era muy grave. También se mantuvieron inactivos en las dos jugadas que el Real Madrid reclamó como penaltis frente a la Real Sociedad: el empujón de Illarra a Ramos y la salida de Rulli frente a Vinicius. Estas dos polémicas significaron que Florentino Pérez telefonara a Rubiales hace nueve días para expresarle su descontento con la infrautilización del VAR. El dirigente de la FEF comprendió sus quejas.

El campeón de Europa también se siente perjudicado este fin de semana porque considera que varias mediciones expresan que Canales estaba en fuera de juego en el gol bético y el juez de línea no se equivocó y no debió ser corregido si no había una visión clara que demostrara lo contrario.

Todo sigue igual

Los profesionales del Real Madrid opinan que con Clos Gómez todo sigue igual que con Sánchez Arminio, con el agravante de disponer de la tecnología para mejorarlo todo.

La diversidad de posturas implica que las relaciones del Real Madrid con la Federación se enturbien en un ambiente que ya sobrevivía en tensión por el caso Lopetegui. Rubiales quiso eliminar enfrentamientos y propuso a Florentino Pérez formar parte de la Junta directiva de la Federación, junto a Bartomeu y Cerezo. La casa blanca no ha contestado. Mantiene un periodo de reflexión para analizar su decisión.

Clos Gómez tiene otra visión de los hechos. Reflexiona que el sistema del videoarbitraje se impone correctamente. La disparidad de criterios supera al propio VAR.