Real Madrid El Madrid aborda las renovaciones de Ramos, Modric y Lucas Vázquez El club estudiará con serenidad la continuidad de los tres futbolistas que acaban contrato en junio de 2021. El capitán renovará con seguridad y la entidad quiere negociar ese futuro con privacidad y sin filtraciones por ambas partes

Son decisiones trascendentales para el futuro del campeón de Liga. Posturas que marcarán el paso de un cambio que vivirá el Real Madrid, tarde o temprano, en los dos próximos años. El club blanco tiene tres grandes asignaturas pendientes que no son precisamente fáciles de aprobar. Debe determinar el porvenir de tres futbolistas que han ganado varias Champions y otros muchos títulos y que finalizan contrato en cuestión de diez meses: Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez. Tomará sus posiciones con serenidad, hasta el mes de diciembre, sin prisa. Hay un líder que marca esta situación, el capitán, que ha realizado la mejor temporada de su vida precisamente ahora, a los 34 años, segundo goleador del equipo y con un rendimiento que demuestra su dedicación a esta profesión.

El club se otorga cuatro meses, hasta diciembre, para negociar y decidir sin prisa el porvenir de estos jugadores

Nada más conquistar el trigésimo cuarto campeonato liguero, Florentino Pérez explicó que el sevillano jugará en el Real Madrid «hasta que él quiera». ABC les informa que el presidente y el capitán han decidido mantener las conversaciones en privado, en sigilo, sin filtraciones de primeros o segundos espadas, para alcanzar un acuerdo sin presiones. José Ángel Sánchez y René Ramos serán los otros actores de este pacto.

La entidad le ofrece a Ramos un año más de contrato, con el mismo salario, doce millones netos de ficha. Más adelante, según el rendimiento del jugador, se estudiará si se extiende la duración del acuerdo.

El «jefe de la plantilla» desea un pequeño aumento de salario, como premio al nivel demostrado. Piensa que se lo ha ganado y que no debe mirarse su DNI, sino su funcionamiento en el equipo. No le preocupa firmar ahora por un año más, hasta 2022, porque tiene claro que se ganará su continuidad en el futuro. Se siente mejor hoy que cuando era joven, pues a su calidad ha añadido la madurez y su liderazgo en el eje de la retaguardia. Se apoya en una preparación física portentosa, una obsesión profesional que marca su carrera.

Modric, ganarse el futuro

Luka Modric protagoniza un caso especial, difícil de discernir. El último Balón de Oro del Real Madrid, ganado en 2018, produce un debate interno. Cumple ahora 35 años y su objetivo es ampliar su carrera hasta 2022 y retirarse en el Real Madrid. El club tiene una decisión complicada, que debe meditar en profundidad.

Tras el Mundial 2018 y sus galardones del premio The Best y el Balón de Oro, el croata sufrió una campaña muy mala, agotado físicamente por aquel gran esfuerzo. La interrupción provocada este año por el Covid-19 le dio un respiro competitivo que le permitió prepararse muy bien y ofrecer un buen nivel en el tramo final de la Liga, unas prestaciones que no había mostrado desde el Mundial de Francia.

Modric quiere ganarse esa continuidad en los próximos meses y ha decidido no ir concentrado con su selección ahora y centrarse totalmente en rendir en el Real Madrid para demostrar que está en condiciones de seguir. Hoy pasa el test del coronavirus en Valdebebas y mañana estará en el primer entrenamiento con Zidane.

El entrenador francés desea que Lucas Vázquez, gregario con galones, sea renovado. El extremo tiene 29 años y es un futbolista multiusos para Zinedine, que le utiliza como cuarto centrocampista falso y como lateral derecho cuando es necesario. Pide su continuidad porque es disciplinado, juega donde le digan, rinde y no protesta cuando no tiene minutos. No pone malas caras si es suplente, lo acepta por respeto a sus compañeros, aunque le duela internamente. Así le gustan los futbolistas al técnico.

El club analiza una situación diferente. Debe decidir pronto en el caso del delantero coruñés, pues si decide no renovarle debería planificar su traspaso este año antes del 3 de octubre, fecha en la que se acaba esta amplia apertura del mercado, provocada por el coronavirus. Lucas no ha entrado de momento en ninguna operación.