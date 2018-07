Real Madrid Hazard: «La camiseta del Madrid es especial» El centrocampista belga ha vuelto a lanzar un guiño al conjunto blanco y vuelve a abrir la puerta a su fichaje

Eden Hazard disputa esta noche con su selección una de las citas más importantes de su carrera. El belga está siendo uno de los jugadores más destacados del torneo y confía en meterse en la final mundialista ante Francia. Antes del partido contra los de Deschamps, ha concedido una entrevista a 'beIN Sports' en la que no ha desaprovechado la oportunidad de hacerle un guiño al Real Madrid.

El centrocampista, que ya había dedicado elogios al conjunto blanco anteriormente, ha vuelto a abrir la puerta al equipo madridista: «Estoy bien en el Chelsea, y nadie me ha venido con ninguna oferta. ¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Madrid hace soñar a cualquiera. Con Zidane o sin él, la camiseta del Madrid es especial, pero la camiseta azul me sienta igualmente bien, así que no me importa quedarme en el Chelsea».

Con la posible salida de Cristiano Ronaldo, todo parece indicar que el Real Madrid tendrá que acudir al mercado de verano en busca de una nueva estrella. Neymar es el favorito de Florentino Pérez, aunque la llegada del belga también está entre las opciones. Sin embargo, no parece que su futuro vaya a resolverse antes de la finalización del Mundial, aunque antes del mismo ya dejó pistas de un posible cambio de aires: «Si hago un buen Mundial las cosas serán más fáciles», confesó en una entrevista a 'L'Equipe'. Su nombre también se ha rumoreado que está en las agendas del City, United e incluso Barcelona.