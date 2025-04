Bale, la carta escondida del clásico

Diálogo constante con Bettoni y con la almohada. Análisis fidedigno de lo que se juega hoy el Real Madrid y de la relevancia de tener en el Camp Nou once hombres de rendimiento constante. Zidane tomará hoy una de las decisiones más difíciles de su carrera. «¿Qué hago con Bale?», se pregunta el entrenador . Su posición será muy importante. La determinación que tome no afectará solo a este partido, el clásico, el duelo más mediático del año. Su elección marcará el porvenir del galés en el club . «¿Juego con Bale como líder del ataque o renuncio a él y apuesto definitivamente por el descaro juvenil de Rodrygo?». Es el debate interno del francés pocas horas antes del encuentro. No engaña. No esconde la carta. Es que no sabe si mostrarla o descartarla.

Valverde y Casemiro serán el primer freno a las internadas de Messi; Zidane quiere romper al Barcelona por los flancos y tanto Carvajal como Mendy serán decisivos en la estrategia atacante

El responsable deportivo del Real Madrid planteará en el coliseo azulgrana la táctica que ha elevado el nivel de su equipo desde la victoria en Estambul hace dos meses, el 4-4-2 con Casemiro, Fede Valverde, Kroos e Isco. Arriba estarán Benzema y Bale o Rodrygo. En la defensa reaparecerá Mendy en el lateral izquierdo. El morbo de la noche será si Courtois se atreverá a subir al remate en Barcelona. «Si hace falta subirá, no lo dude», señalaba un integrante del cuerpo técnico.

Los dos están mucho mejor

Es un Real Madrid muy diferente al que habríamos visto si el clásico se hubiera disputado en octubre. El Barcelona también ha evolucionado. Ahora, muchos de los futbolistas de Zidane se encuentran en forma. Courtois ha cambiado los pitos por los aplausos, Varane ha mejorado, Isco ha dado un salto adelante desde el fracaso de Mallorca, Rodrygo ha explotado y Valverde, Casemiro y Kroos son el alma fija del conjunto blanco.

Romper al Barcelona por los flancos marca el planteamiento ofensivo del entrenador marsellés y para ello necesita la potencia de Carvajal y de Mendy, dos laterales puros de ataque. Hoy realizará una última charla técnica que concretará minuciosamente el capítulo defensivo. Valverde y Casemiro serán el primer freno ante las internadas de Messi. Ramos encabezará el segundo muro si el argentino supera la primera línea. Varane estará más pendiente de Luis Suárez, Carvajal vigilará a Griezmann. Pero no habrá un marcaje al hombre como el que Kovacic hizo a Leo Messi hace tres temporadas. «Tenemos que dar nuestra mejor versión con y sin balón», advertía Zidane.

«Debemos seguir trabajando para que el clásico del fútbol español continúe polarizando la atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo y que este partido siga siendo el gran referente de nuestro deporte a nivel internacional», manifestaba Florentino Pérez ayer ante la prensa. «Desde que eres jugador vives para disputar estos partidos», indicaba Zinedine, que no está preocupado por el litigio de la seguridad. Piensa que toda esa verborrea del miedo solo sirve para desconcentrar a los futbolistas y trabaja para evitarlo: «Hay mucho ruido, pero al final todo se queda en nada».