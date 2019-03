S.D. Actualizado: 06/03/2019 13:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid es ahora mismo un polvorín. Después de la caída ante el Ajax, que supuso la eliminación de la Liga de Campeones, unida a las derrotas contra el Barcelona, dejan al equipo muy tocado cuando aún quedan tres meses para que concluya la temporada. Una situación que guarda cierta similitud con la vivida en el equipo blanco hace 25 años.

Era la temporada 93-94 y el Madrid tenía que disputar la jornada 27 contra el Lleida, un equipo recién ascendido. El ambiente era cuanto menos delicado, pues llegaba de perder 0-1 contra el PSG en el Bernabéu en la Recopa de Europa y con La Liga prácticamente inalcanzable. El cuadro catalán se marchaba al descanso por encima en el marcador. Llegaba el momento de retirarse al vestuario y allí estaba Benito Floro, por entonces entrenador del conjunto madridista, que dejó una monumental bronca para el recuerdo:

«Dónde están esos cojones y las ganas de jugar. ¡He dicho maricón el que la pierda! Poniéndolos, poniéndolos y nada más, y lo demás son tonterías. Un día uno, un día otro, un día el equipo... qué lamentable el equipo... A tomar por culo el balón y las cagaditas... el pelele y lo otro y quiero hacer mucho, total... ¡Joder, que sois el Real Madrid, hijos! Un montón de almas, un montón de cariño, un montón de déficit en el club. Está en vosotros... ¡qué cojones! ¡Sufrir me cago en D...! ¡Ganar el partido sin excusas. Haced lo que os salga de la p... ahí, pero ganad, coño. Me cago en la h...!».

Lejos de calmarse y de intentar dar indicaciones tácticas, Floro prosiguió con su tremendo rapapolvo: «¿Cómo puede ser uno jugador y no llegar al remate sufirendo? ¿Cómo puede ser uno jugador y quitarse de encima y no anticiparse porque le han metido un gol o porque le han hecho a otro? ¡Me cago en D...! ¿Cómo puede hacer un jugador del Real Madrid eso?... Un equipo que el año pasado estaba en Segunda N, en Segunda A... ¡Con el pito nos los fo..., con el pito! ¿Dios, no os da vergüenza? ¡Me cago en D...!».

No fue productivo el discurso. El Real Madrid acabó perdiendo el choque 2-1 y la tormenta estaba servida en las oficinas del Bernabéu. El por entonces presidente Ramón Mendoza convocó a la Junta Directiva para decidir el futuro de Floro. Se desconoce si llegó a oídos de los directivos el discurso del técnico astuariano. Fuera como fuese, al día siguiente de la debacle en Lleida, Floro dejó de ser entrenador del Madrid. Una destitución que dio lugar a la primera etapa de Vicente del Bosque en el banquillo blanco.